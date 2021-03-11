Исчезновение ребенка в Херсонской области: родственников проверяют на детекторе лжи

Уже четвертые сутки в Херсонской области ищут семилетнюю Марию Борисова, которая пропала 7 марта в Херсонской области. Об этом сообщает ТСН.

Исчезновение ребенка в Херсонской области - фото из открытых источников

Сообщается, что правоохранительные органы для расследования задействовали полиграф, с помощью которого проверяют показания некоторых односельчан, а также и родственников пропавшей девочки.

По данным источника, полиция опросила более шести сотен жителей поселка Счастливое, где и исчез ребенок. Правоохранители также опросили ранее судимых лиц, а также тех, кто состоит на психиатрическом учете. С помощью видеозаписей устанавливается личность водителей, которые проезжали в районе, где исчезла Мария.

В полиции рассказали, что в данный момент отрабатываются всевозможные версии исчезновения девочки, среди которых похищение ребенка с автобусной остановки, куда Мария ходила встречать папу. Сообщается, что сотрудники полиции повторно проверили Северо-Крымский канал, проходящий поблизости Счастливого, а также осмотрели местность в радиусе 30 километров. Поиски девочки продолжают, к ним задействованы спасатели, а также техника — квадрокоптер и тепловизоры.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Забайкальском крае России, городе Чита, произошло убийство девятилетней девочки прямо в её квартире. Ребенка застрелил пьяный сосед, которому якобы мешал шум. Об этом сообщается в одном из местных изданий. Перед смертью жертва жестокого убийцы записывала видео в TikTok, где рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть буйный сосед, буквально выламывая двери.

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