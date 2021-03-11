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Главная Новости Общество происшествия Исчезновение ребенка в Херсонской области: родственников проверяют на детекторе лжи
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Исчезновение ребенка в Херсонской области: родственников проверяют на детекторе лжи

Мария Борисова исчезла 7 марта

сегодня, 08:40
Автор:

Елизавета Черных

Уже четвертые сутки в Херсонской области ищут семилетнюю Марию Борисова, которая пропала 7 марта в Херсонской области. Об этом сообщает ТСН. 

Исчезновение ребенка в Херсонской области: родственников проверяют на детекторе лжи

Исчезновение ребенка в Херсонской области - фото из открытых источников

Сообщается, что правоохранительные органы для расследования задействовали полиграф, с помощью которого проверяют показания некоторых односельчан, а также и родственников пропавшей девочки.

По данным источника, полиция опросила более шести сотен жителей поселка Счастливое, где и исчез ребенок. Правоохранители также опросили ранее судимых лиц, а также тех, кто состоит на психиатрическом учете. С помощью видеозаписей устанавливается личность водителей, которые проезжали в районе, где исчезла Мария. 

В полиции рассказали, что в данный момент отрабатываются всевозможные версии исчезновения девочки, среди которых похищение ребенка с автобусной остановки, куда Мария ходила встречать папу. Сообщается, что сотрудники полиции повторно проверили Северо-Крымский канал, проходящий поблизости Счастливого, а также осмотрели местность в радиусе 30 километров. Поиски девочки продолжают, к ним задействованы спасатели, а также техника —  квадрокоптер и тепловизоры. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Забайкальском крае России, городе Чита, произошло убийство девятилетней девочки прямо в её квартире. Ребенка застрелил пьяный сосед, которому якобы мешал шум. Об этом сообщается в одном из местных изданий.  Перед смертью жертва жестокого убийцы записывала видео в TikTok, где рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть буйный сосед, буквально выламывая двери.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ischeznovenie-rebenka-v-hersonskoy-oblasti-rodstvennikov-proveryayut-na-detektore-lzhi-1741939.html
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