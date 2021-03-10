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Главная Новости Общество происшествия Более 200 тыс. эпизодов домашнего насилия зафиксировали в Украине
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Более 200 тыс. эпизодов домашнего насилия зафиксировали в Украине

В подавляющем большинстве случаев жертвы предпочитают молчать и терпеть акты насилия в их адрес

сегодня, 03:24
Автор:

Ольга Чародий

Такая статистика предоставлена правоохранительными органами. В минувшем году в Украине зафиксировано 211 тыс. обращений в полицию с жалобами на домашнее насилие.

Более 200 тыс. эпизодов домашнего насилия зафиксировали в Украине

Домашнее насилие (фото из открытых источников)

Об этом сообщили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

"На протяжении 2020 года  в органы и учреждения, на которые возложены функции по принятию мер в сфере предотвращения домашнего насилия поступило 211 362 обращения  по фактам насилия в семье. Из них 2756 от детей, 180 921 – от женщин и 27 676  — от мужчин" — говорится в сообщении.

Также эксперты сообщают, что в Украине работают 33 приюта для жертв домашнего насилия.

По мнению специалистов, официальная статистика не отражает реальной картины по стране, поскольку в подавляющем большинстве случаев жертвы предпочитают молчать и терпеть акты насилия в их адрес.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола. Об этом сообщается на официальном вебпортале парламента. В частности, члены Комитета обсудили два документа. Большинство одобрительно отозвалась о документе №3908-1, который представила правительственная уполномоченная по гендерной политике и государственной судебной администрации Галина Михайлюк. Нардеп убеждена, что в качестве альтернативы штрафам следует ввести и другие виды административной ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Законопроект, о котором рассказала Михайлюк, предлагает довольно конкретные изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях.




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