Более 200 тыс. эпизодов домашнего насилия зафиксировали в Украине

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Ольга Чародий
Такая статистика предоставлена правоохранительными органами. В
минувшем году в Украине зафиксировано 211 тыс. обращений в полицию с жалобами
на домашнее насилие.
Домашнее насилие (фото из открытых источников)
Об этом сообщили в Национальной социальной сервисной службе
Украины.
Также эксперты сообщают, что в Украине работают 33 приюта для
жертв домашнего насилия.
По мнению специалистов, официальная статистика не отражает реальной картины по стране, поскольку в подавляющем большинстве случаев жертвы предпочитают молчать и терпеть акты насилия в их адрес.
Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола. Об этом сообщается на официальном вебпортале парламента. В частности, члены Комитета обсудили два документа. Большинство одобрительно отозвалась о документе №3908-1, который представила правительственная уполномоченная по гендерной политике и государственной судебной администрации Галина Михайлюк. Нардеп убеждена, что в качестве альтернативы штрафам следует ввести и другие виды административной ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Законопроект, о котором рассказала Михайлюк, предлагает довольно конкретные изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях.
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