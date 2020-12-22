В Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола. Об этом сообщается на официальном вебпортале парламента.

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В частности, члены Комитета обсудили два документа.

Большинство одобрительно отозвалась о документе №3908-1, который представила правительственная уполномоченная по гендерной политике и государственной судебной администрации Галина Михайлюк. Нардеп убеждена, что в качестве альтернативы штрафам следует ввести и другие виды административной ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Законопроект, о котором рассказала Михайлюк, предлагает довольно конкретные изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях. К примеру:

• направлять обидчика на общественно-полезные работы, средства за выполнение которых передавать пострадавшему;

• увеличить срок админареста;

• разрешить судьям рассматривать дела о совершении насилия (домашнего и по признаку пола) без присутствия лица, привлекаемого к ответственности.

Последний пункт особенно поддержали присутствующие на заседании представители Министерства внутренних дел. В частности, заместитель министра МВД Екатерина Павлюченко отметила, что это может помочь уменьшить количество админпроизводств, закрытых судом из-за того, что обвиняемые просто не явились на заседание.

Также Комитетом был рассмотрен законопроект №3908. Он предусматривает увеличение штрафа для лиц, совершивших домашнее насилие, насилие по признаку пола, а также для тех, кто не придерживается срочного запретного предписания или не сообщает о месте своего временного пребывания.

Отмечаются и вероятные суммы взысканий: за первое нарушение — от 1000 до 2000 (1700-3400 грн.) необлагаемых минимумов граждан, за повторное — от 2000 до 4000 (3400-6800 грн). Таким образом, размер взысканий с обидчика в пользу жертвы может вырасти в 100 раз.

Впрочем, председатель подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности Вячеслав Медяник отметил, что, по его мнению, такое увеличение штрафа не является оправданным. В случае совершения домашнего насилия от подобных административных взысканий может пострадать и финансовое состояние пострадавшего.

В конце концов, Комитет поддержал законопроект №3908-1 и собирается рекомендовать Верховной Раде принять во внимание именно его.

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