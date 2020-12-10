Первая леди побывала в центре для жертв насилия на Киевщине

Язык
Coinspot 10.12.2020
BTC/USD
18179.90
ETH/USD
559.66
LTC/USD
74.49
НБУ 10.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
На днях в Киевской области начал работу новый шелтер — приют для жертв
домашнего насилия. О проведенной первой леди Еленой Зеленской инспекции
сообщают в Киевской областной государственной администрации.
Зеленская проверила работу шелтера. Фото: koda.gov.ua
Создание таких центров имеет огромное значение. Это касается не только
пострадавших от насилия в семье, а и социальной сферы в целом. Председатель
Киевской ОГА Василий Володин, сопровождающий Елену Зеленскую при визите в
шелтер, пообещал продолжить работу над подобными учреждениями в области.
Что интересно, адрес новопостроенного шелтера на Киевщине держится в секрете. Таким образом, пострадавшие могут чувствовать себя в полной безопасности вдали от своих мучителей. Жить в таком приюте разрешается до трех месяцев. Если имеется острая необходимость, этот срок можно увеличить до полугода.
Чтобы попасть в шелтер, стоит обратиться на правительственную горячую линию
по противодействию домашнему насилию (тел. 1547), на нацлинию (тел. 116-123)
или же в полицию по номеру 102.
Для справки. Дословно с английского "шелтер" можно перевести как "укрытие".
Приюты для жертв домашнего насилия изначально предназначались исключительно для
женщин. Сейчас они наравне предоставляют услуги пострадавшим обоих полов.
Сейчас шелтеры существуют в более чем сорока пяти странах мира. Они
финансируются как государством, так и некоммерческими структурами.
Самыми древними формами подобных приютов можно считать буддистские храмы феодальной Японии Kakekomi Dera. В них женщины могли прятаться до момента развода.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Елена Зеленская посетила музей, где экскурсоводами работают люди с проблемами со зрением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости