Первая леди побывала в центре для жертв насилия на Киевщине

На днях в Киевской области начал работу новый шелтер — приют для жертв домашнего насилия. О проведенной первой леди Еленой Зеленской инспекции сообщают в Киевской областной государственной администрации.

Зеленская проверила работу шелтера. Фото: koda.gov.ua

Создание таких центров имеет огромное значение. Это касается не только пострадавших от насилия в семье, а и социальной сферы в целом. Председатель Киевской ОГА Василий Володин, сопровождающий Елену Зеленскую при визите в шелтер, пообещал продолжить работу над подобными учреждениями в области.

"Шелтер — это не просто возможность временно решить проблемы с жильем. Там можно обратиться к психологам, специалистам по социальной работе и юристам. Призываю всех, кто страдает от насилия, найти силы обратиться за помощью и начать изменения в своей жизни к лучшему", — заявил Володин во время инспекции.

Что интересно, адрес новопостроенного шелтера на Киевщине держится в секрете. Таким образом, пострадавшие могут чувствовать себя в полной безопасности вдали от своих мучителей. Жить в таком приюте разрешается до трех месяцев. Если имеется острая необходимость, этот срок можно увеличить до полугода.

Чтобы попасть в шелтер, стоит обратиться на правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию (тел. 1547), на нацлинию (тел. 116-123) или же в полицию по номеру 102.

Для справки. Дословно с английского "шелтер" можно перевести как "укрытие". Приюты для жертв домашнего насилия изначально предназначались исключительно для женщин. Сейчас они наравне предоставляют услуги пострадавшим обоих полов. Сейчас шелтеры существуют в более чем сорока пяти странах мира. Они финансируются как государством, так и некоммерческими структурами.

Самыми древними формами подобных приютов можно считать буддистские храмы феодальной Японии Kakekomi Dera. В них женщины могли прятаться до момента развода.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Елена Зеленская посетила музей, где экскурсоводами работают люди с проблемами со зрением.



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