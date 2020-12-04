"Я поражена прочувствованным": Елена Зеленская посетила знаменитый музей

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. И первая леди решила не просто напомнить об этом, но и прочувствовать самостоятельно, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями каждый день.

Елена Зеленская. Фото: tsn.ua

Елена Зеленская посетила музей в темноте, который называется "Три после полуночи". Особенность этого музея заключается в том, что все экскурсии проходят в абсолютной темноте, а экскурсоводами в нем являются люди, у которых есть проблемы со зрением.

"Час мы блуждали темными комнатами, которые воспроизводят места нашей жизни, с экскурсоводом госпожой Викторией. Пытались "увидеть" мир глазами человека, который не видит, а чувствует. Я поражена прочувствованным! Такие проекты обостряют чувства и вдохновляют. Они заставляют иначе смотреть на мир. Еще больше ценить, любить, уважать жизнь. И еще раз подчеркивают — безбарьерность должна быть общественной нормой", — поделилась своими впечатлениями Зеленская в Instagram.

Для этого мероприятия первая леди выбрала темно-синий брючный костюм и серые ботинки. Свой образ Елена дополнила несколькими украшениями: тонкой подвеской на шее и массивными серьгами-кольцами. Всю экскурсию она не снимала черную маску, только когда дело дошло до фотографий, она позволила себе это сделать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, жена Зеленского ездит на бронированном Mercedes со скоростью 114 км/час в сопровождении 10 охранников. Елена имеет Mercedes Benz S 500, который числится на ней согласно декларации Владимира Зеленского от 2019 года. Супругу президента возит личный шофер на пуленепробиваемом автомобиле в сопровождении охраны. Корреспонденты также отмечают, что вслед за Mercedes Зеленской едет автомобиль Toyota Camry (иномарка бизнес-класса). По данным средств массовой информации, номерные знаки обоих машин отсутствуют в полицейской базе.

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