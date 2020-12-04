"Я поражена прочувствованным": Елена Зеленская посетила знаменитый музей

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Любовь Блажко
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. И первая леди решила не просто напомнить об этом, но и прочувствовать самостоятельно, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями каждый день.
Елена Зеленская. Фото: tsn.ua
Елена Зеленская посетила музей в темноте, который называется "Три после полуночи". Особенность этого музея заключается в том, что все экскурсии проходят в абсолютной темноте, а экскурсоводами в нем являются люди, у которых есть проблемы со зрением.
"Час мы блуждали темными комнатами, которые воспроизводят места нашей жизни, с экскурсоводом госпожой Викторией. Пытались "увидеть" мир глазами человека, который не видит, а чувствует.
Я поражена прочувствованным! Такие проекты обостряют чувства и вдохновляют. Они заставляют иначе смотреть на мир. Еще больше ценить, любить, уважать жизнь. И еще раз подчеркивают — безбарьерность должна быть общественной нормой", — поделилась своими впечатлениями Зеленская в Instagram.
Для этого мероприятия первая леди выбрала темно-синий брючный костюм и серые ботинки. Свой образ Елена дополнила несколькими украшениями: тонкой подвеской на шее и массивными серьгами-кольцами. Всю экскурсию она не снимала черную маску, только когда дело дошло до фотографий, она позволила себе это сделать.
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