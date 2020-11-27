Жена Зеленского ездит на бронированном Mercedes со скоростью 114 км/час в сопровождении 10 охранников

Жена действующего президента Украины Елена Зеленская зачастую ездит в президентском кортеже супруга, однако, у первой леди есть личные средства передвижение.

ФОТО: Из открытых источников

Так, к примеру, Елена Зеленская имеет Mercedes Benz S 500, который числится на ней согласно декларации Владимира Зеленского от 2019 года. Супругу президента возит личный шофер на пуленепробиваемом автомобиле в сопровождении охраны.

Корреспонденты также отмечают, что вслед за Mercedes Зеленской едет автомобиль Toyota Camry (иномарка бизнес-класса). По данным средств массовой информации, номерные знаки обоих машин отсутствуют в полицейской базе.

Журналисты также отмечают, что видели, как автомобиль первой леди нарушает правила дорожного движения. К примеру, на участке, который имеет ограничения по скорости 50 км/ч., авто жены Зеленского мчалось со скоростью 114 км/ч. Машину заметили на выезде из элитного района Конча-Заспа.

Как сообщали "Комментарии" ранее, по словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.

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