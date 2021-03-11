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Главная Новости Общество происшествия В Черном море затонул корабль с украинским экипажем: есть погибшие
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В Черном море затонул корабль с украинским экипажем: есть погибшие

На борту было 13 человек, все граждане Украины

сегодня, 12:56
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня, 11 марта, в водах Черного моря у берегов Румынии произошла кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрированным в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство. Первыми информацию о кораблекрушении сообщили представители Grup Servicii Petroliere, организации, которая занимается спасательной операцией.

В Черном море затонул корабль с украинским экипажем: есть погибшие

На борту сухогрузу был украинский экипаж. Фото из открытых источников

Сообщение об аварии спасатели получили в 04:40. Трагедия произошла на расстоянии в более 70 миль от морского порта Констанца. Именно в этот населенный пункт обещают доставить уцелевших членов экипажа сухогруза.

Всего на судне находилось 13 человек, среди которых одна женщина. Десяти членам экипажа удалось помочь сразу, сейчас они находятся в медицинском отсеке спасательного корабля GSP Falcon. Два человека, к сожалению, погибли, поиски еще одного члена команды ведутся до сих пор.

По предварительным сообщениям румынских и российских СМИ, затонувший "Volgo Balt 179" направлялся в Румынию из Ростова-на-Дону, идя под флагом Коморских островов. Судно построили и спустили на воду еще в 1973 году, его грузоподъемность могла доходить до 3500 тонн.

Причин кораблекрушения пока не сообщается. Впрочем, по информации местного Агентства по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM), сейчас в Черном море вблизи Румынии наблюдается осложнение погодных условий. Спасателям приходится работать в тяжелых условиях, иногда волны достигают высоты 4 метров и больше.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что при всплытии японский подводная лодка протаранил корабль. Подробности и количество жертв можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о предварительной аварии сухогруза с украинцами на борту — трагедия произошла в акватории Турции.


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Источник: http://www.gspoffshore.com/ru/news/gsp-falcon-operatiune-de-salvare-pe-mare-in-desfasurare.html
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