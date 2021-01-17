В Турции затонул сухогруз: на борту оказались украинцы

Сегодня, 17 января, в Турции, у берегов района Инкуму, затонул сухогруз Arvin. Известно, что на борту было 13 человек экипажа. Среди них есть украинцы. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на слова губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

Спасатели сейчас пытается отыскать всех членов экипажа - фото: из открытых источников

Что касается причин катастрофы, губернатор провинции Бартын отметил, что сухогруз шел под флагом Паллау, вместо флага России. Изначально он шел в Болгарию из Грузии. Однако из-за погодных условий ему пришлось изменить курс. Таким образом он оказался у берегов Турции.





По информации источника, сухогруз затонул в западно-черморской провинции Бартын. Живыми в результате поисково-спасательной операции удалось найти пять человек. На данный момент известно, что два человека погибли в результате катастрофы. Еще двоих спасатели пытаются вызволить с морских скал. Сообщается, что погодные условия сейчас препятствуют спасательной операции, так как большие волны не дают поисковой группе тщательно обследовать территорию. Об этом заявил губернатор Синана Гюнера.

Предположительно, члены экипажа сейчас находятся на трёх шлюпках. Министерство оборы Турции сообщило, что для их поисков и спасения был задействован фрегат ВМС. Подробности происшествия устанавливаются.

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