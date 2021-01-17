kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.01.2021

BTC/USD

35729.57

ETH/USD

1238.16

LTC/USD

142.91

НБУ 17.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Турции затонул сухогруз: на борту оказались украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции затонул сухогруз: на борту оказались украинцы

Сейчас спасатели занимаются поисками членов экипажа

сегодня, 16:10
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 17 января, в Турции, у берегов района Инкуму, затонул сухогруз Arvin. Известно, что на борту было 13 человек экипажа. Среди них есть украинцы. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на слова губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

В Турции затонул сухогруз: на борту оказались украинцы

Спасатели сейчас пытается отыскать всех членов экипажа - фото: из открытых источников

Что касается причин катастрофы, губернатор провинции Бартын отметил, что сухогруз шел под флагом Паллау, вместо флага России. Изначально он шел в Болгарию из Грузии. Однако из-за погодных условий ему пришлось изменить курс. Таким образом он оказался у берегов Турции.

В Турции затонул сухогруз: на борту оказались украинцы - фото 2

По информации источника, сухогруз затонул в западно-черморской провинции Бартын. Живыми в результате поисково-спасательной операции  удалось найти пять человек. На данный момент известно, что два человека погибли в результате катастрофы. Еще двоих спасатели пытаются вызволить с морских скал. Сообщается, что погодные условия сейчас препятствуют спасательной операции, так как большие волны не дают поисковой группе тщательно обследовать территорию. Об этом заявил губернатор Синана Гюнера

Предположительно, члены экипажа сейчас находятся на трёх шлюпках. Министерство оборы Турции сообщило, что для их поисков и спасения был задействован фрегат ВМСПодробности происшествия устанавливаются. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, сотни получили ранения, а также о том, что 58-летнюю жительницу Франции по имени Жанна Пушан по ошибке признали умершей и она не может доказать обратное чиновникам на протяжении долгих лет.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d1%8c%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ