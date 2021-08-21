Убийство 16-летней девочки в Кировоградской области: появились жуткие подробности (ВИДЕО)



















Подробности убийства Виктории Макаренко. Фото: ГУНП

Страшная трагедия всколыхнула Кировоградскую область и не оставила равнодушным даже тех, кто лично не был знаком с 16-летней Викторией, которую безжалостно убили и бросили ее тело в заброшенный колодец.

Напоминаем, что в селе Кетрисановка Кропивницкого района в ночь с 14 на 15 августа без вести пропала 16-летняя Виктория Макаренко. Девочка легла спать в одной комнате со своей сводной сестрой. Вскоре ее родственница проснулась и поняла, что Виктории на кровати нет. С того момента начались поиски несовершеннолетней. Спустя три дня ее труп нашли в заброшенном колодце в том же селе. На теле были видны явные следы насильственной смерти.

На данный момент стали известны некоторые подробности этого дела. Родственники погибшей также прокомментировали случившееся горе. А в полиции тем временем заявили, что был задержан первый подозреваемый. Об этос сообщается в сюжете "Свідок" на НТН.

Телеканалу родственники Виктории рассказали, что накануне исчезновения Виктория гуляла со своей компанией в соседнем дворе. Затем пришла домой и в 11 часам вечера легла спать. По словам отца убитой, в ту ночь девушке кто-то звонил и она к нему вышла. Однако к кому именно — пока неизвестно. Больше домой после этого Виктория не вернулась.

Мачеха погибшей отметила, что накануне трагедии девочка рассказывала ей о том, что в их компании есть парень по имени Влад, который буквально не дает ей проходу.

"Дочка рассказывала, что она встречалась с Владиком до тех пор, пока он не начал её домогаться. После этого она заблокировала его везде", — говорит женщина.

В полиции отмечают, что тело Виктории нашли примерно в 50 метрах от дома того самого Влада. 16-летнего парня задержали. Однако родственники Влада твердят, что он не мог совершить убийство. Бабушка задержанного рассказала, что внук и Виктория вместе отдыхали в одной компании накануне ее исчезновения, а куда она пропала после этого Влад не знает. В слезах и с дрожащим голосом женщина еле проговаривает, что ее внук хороший и спокойный парень и никогда никому не делал ничего плохого.

В селе отмечают, что шокированы жестокостью молодёжи. Некоторые говорят, что в этой ситуации поможет только самосуд.





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