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Помогла брату задушить жену: под Житомиром сбежала осужденная за убийство

Убийство 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак произошло в январе 2018 года

сегодня, 04:27
Автор:

Ольга Чародий

Бердичевский районный отдел Нацполиции в Житомирской области разыскивает 35-летнюю Светлану Кустовецкую, осужденную к 12 годам за соучастие в убийстве своей невестки, которую, как доказало следствие они били и душили на глазах у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского районного отдела полиции.

Помогла брату задушить жену: под Житомиром сбежала осужденная за убийство

Светлана Кустовецкая, фото из открытых источников

"Разыскивается Кустовецкая Светлана Владимировна, 27.07.1986 г. р., осужденная к лишению свободы за умышленное убийство и уклоняющаяся от отбывания наказания", – говорится в сообщении.

Убийство 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак произошло в январе 2018 года. По информации полиции, причиной ее гибели стала асфиксия. Тогда по подозрению в ее убийстве задержали мужа Святослава. А в соучастии обвинили его сестру Светлану Кустовецкую. Местные СМИ писали, что, по словам сестры Юлии Козак, убийство происходило на глазах малолетнего сына жертвы и ее мужа. Она рассказала, что сестра отца била мать ребенка кулаком по горлу, также бил и душил ее отец.

Убили Юлию якобы из-за денег, которые постоянно пересылал дедушка, который живет за границей. 7-летний мальчик стал единственным свидетелем убийства, он и указал на убийц.

Суд первой инстанции в конце прошлого года осудил к 10 годам за это убийство только мужа погибшей Святослава, но 29 июля 2021 года Апелляционный суд присудил по 12 лет уже Святославу Козаку и Светлане Кустовецкой.

Напомним, в Волынской области женщина решили убить своего бывшего мужа, чтобы не плати кредит банку, который она оформила на его имя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции. Убийце она предлагала гонорар в размере 10 тысяч гривен. Правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина, используя документы своего мужа, оформила на его немало кредитов общей суммой 200 тысяч гривен. 



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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/uvaga-rozshuk/uvaga-policziya-rozshukuje-berdichivlyanku-svitlanu-kustoveczku/
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