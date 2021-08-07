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Главная Новости Общество происшествия На Волыни женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит банку
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На Волыни женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит банку

Женщина набрала много кредитов на имя мужа

сегодня, 15:50
Автор:

Лиля Воробьева

В Волынской области женщина решили убить своего бывшего мужа, чтобы не плати кредит банку, который она оформила на его имя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции.

На Волыни женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит банку

Чтобы не отдавать кредит, женщина наняла киллера (фото из открытых источников)

Убийце она предлагала гонорар в размере 10 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина, используя документы своего мужа, оформила на его немало кредитов общей суммой 200 тысяч гривен.

Но полицейским удалось спасти мужчину и предотвратить его убийство. Они инсценировали преступление и поймали заказчицу "на горячем" во время встречи с "вероятным" киллером возле одного из сел Владимир-Волынского района.

Женщину арестовали, ей уже сообщили подозрение в организации покушения на заказное убийство. Если ее вину докажут, то злоумышленница может провести за решеткой несколько лет. Именно такую санкцию предусматривает ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19. В Луцкой районной больнице пациент умер от инсульта, однако причиной смерти назвали коронавирус.

По словам жены умершего, у ее 63-летнего мужа случился инсульт, а через два дня ей сообщили страшную новость о его смерти. Однако больше всего женщина была удивлена тем, что причиной смерти стал COVID-19, ведь никаких тестов для определения заболевания ее мужу не делали. Как утверждают родственники, в связи с этим диагнозом было невозможно провести обычный похоронный обряд и нормально попрощаться с родным человеком.


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Источник: https://t.me/dsi_npu/785
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