На Волыни женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит банку

В Волынской области женщина решили убить своего бывшего мужа, чтобы не плати кредит банку, который она оформила на его имя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции. Чтобы не отдавать кредит, женщина наняла киллера (фото из открытых источников) Убийце она предлагала гонорар в размере 10 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина, используя документы своего мужа, оформила на его немало кредитов общей суммой 200 тысяч гривен. Но полицейским удалось спасти мужчину и предотвратить его убийство. Они инсценировали преступление и поймали заказчицу "на горячем" во время встречи с "вероятным" киллером возле одного из сел Владимир-Волынского района. Женщину арестовали, ей уже сообщили подозрение в организации покушения на заказное убийство. Если ее вину докажут, то злоумышленница может провести за решеткой несколько лет. Именно такую санкцию предусматривает ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19. В Луцкой районной больнице пациент умер от инсульта, однако причиной смерти назвали коронавирус. По словам жены умершего, у ее 63-летнего мужа случился инсульт, а через два дня ей сообщили страшную новость о его смерти. Однако больше всего женщина была удивлена тем, что причиной смерти стал COVID-19, ведь никаких тестов для определения заболевания ее мужу не делали. Как утверждают родственники, в связи с этим диагнозом было невозможно провести обычный похоронный обряд и нормально попрощаться с родным человеком. По словам жены умершего, у ее 63-летнего мужа случился инсульт, а через два дня ей сообщили страшную новость о его смерти. Однако больше всего женщина была удивлена тем, что причиной смерти стал COVID-19, ведь никаких тестов для определения заболевания ее мужу не делали. Как утверждают родственники, в связи с этим диагнозом было невозможно провести обычный похоронный обряд и нормально попрощаться с родным человеком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!