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Тело бросили в колодец: возле Кропивницкого нашли пропавшую 16-летнюю девушку (ФОТО)

Девушка хорошо училась в школе

19 августа 2021, 16:33
Автор:

Лиля Воробьева

В Кировоградской области, в селе Кетрисановка Кропивницкого района, в ночь с 14 на 15 августа исчезла несовершеннолетняя местная жительница. Через несколько дней поисков тело Виктории Макаренко обнаружили в заброшенном сельском колодце. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Тело бросили в колодец: возле Кропивницкого нашли пропавшую 16-летнюю девушку (ФОТО)

Дом Виктории Макаренко. Фото: suspilne.media

Как утверждают правоохранители, на теле девочки были телесные повреждения. Подробную картину о причине смерти можно будет установить после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Девочку вместе со сводной сестрой воспитывал отец и его новая жена, мамы у Виктории не стало. Девочка очень хотела повзрослеть, выучиться на повара, но родители настояли, чтобы она получила среднее образование.

Девочки спали в отдельной комнате. Младшая из них проснулась и увидела, что сестра отсутствует.

Родители знали, что Вика пошла к соседям, потому что дружила со своей ровесницей Настей. Не переживала, думали, что задержалась, как это бывает с молодежью, потому что вещи и документы девушки лежали в комнате.

Тело бросили в колодец: возле Кропивницкого нашли пропавшую 16-летнюю девушку (ФОТО) - фото 2

Позже подруга отказалась говорить о том, была ли она с Викторией.

Начальник отдела по делам детей Кетрисановского сельсовета Юлия Пиц отметила, что семья у них на учете не стояла.

"В поле зрения ни разу не попадала, поскольку они недавно переехали в Кетрисановку, проживали здесь с зимы. Ребенок начал обучение в местной школе, хорошо себя зарекомендовал, нареканий со стороны учителей не было, нормальная семья", — рассказала сельский чиновник.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в полиции рассказали, кто убил шестилетнюю девочку под Харьковом. В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третьяк, которая пошла на прогулку и не вернулась. Ребенку было 6 лет.


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Источник: https://kg.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-kirovogradshhini-policzejski-rozsliduyut-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zlochinu-vidnosno-nepovnolitnoji-osobi/
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