Тело бросили в колодец: возле Кропивницкого нашли пропавшую 16-летнюю девушку (ФОТО)

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Лиля Воробьева
В Кировоградской области, в селе Кетрисановка Кропивницкого района, в ночь с 14 на 15 августа исчезла несовершеннолетняя местная жительница. Через несколько дней поисков тело Виктории Макаренко обнаружили в заброшенном сельском колодце. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Дом Виктории Макаренко. Фото: suspilne.media
Как утверждают правоохранители, на теле девочки были телесные повреждения. Подробную картину о причине смерти можно будет установить после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Девочку вместе со сводной сестрой воспитывал отец и его новая жена, мамы у Виктории не стало. Девочка очень хотела повзрослеть, выучиться на повара, но родители настояли, чтобы она получила среднее образование.
Девочки спали в отдельной комнате. Младшая из них проснулась и увидела, что сестра отсутствует.
Родители знали, что Вика пошла к соседям, потому что дружила со своей ровесницей Настей. Не переживала, думали, что задержалась, как это бывает с молодежью, потому что вещи и документы девушки лежали в комнате.
Позже подруга отказалась говорить о том, была ли она с Викторией.
Начальник отдела по делам детей Кетрисановского сельсовета Юлия Пиц отметила, что семья у них на учете не стояла.
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