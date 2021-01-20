Снежки и выстрелы: на Житомирщине полицейские издевались над сыном священника (подробности)

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Вечканова Елена
В Житомирской области полицейские жестоко поиздевались над 18-летним парнем, заставляя признаться его в угоне автомобиля. О произволе правоохранителей на своей странице в Facebook сообщил первый секретарь украинского посольства в Великобритании Денис Сеник, который является дядей пострадавшего. Работники Малинского отделения полиции устроили "расправу" над Арсеном Сеником, сыном местного священника, и его другом.
Полицейский беспредел в Украине продолжается. Фото из открытых источников
Как рассказал украинский дипломат, сначала на ребят посреди дороги в селе Маклаевка, откуда Арсен родом, напали незнакомцы.
Как потом рассказали избитые ребята, их обвиняли в угоне автомобиля и требовали от каждого по 3000 долларов. Когда нападающим пригрозили полицией, один из них сказал, что уже является работником правоохранительных органов.
Довольно быстро на место происшествия все же прибыли полицейские, но вместо помощи продолжили издевательства. Один из копов даже направил Арсену в голову пистолет и спустил курок. К счастью, патронов в оружии не было. Через некоторое время избитых юношей просто забрали и отвезли в полицейский участок.
Но и на этом ситуация не закончилась. Пока без каких-либо объяснений ребят держали в полиции, другие патрульные приехали домой к Арсену. Они стреляли в воздух, бросали снежки в окна и стучали в дверь. Когда обеспокоенная мать вышла на шум, у нее пытались получить номер Арсена, не давая никаких ответов. Служба "102" перепуганной матери помочь не смогла.
По возвращении ребят домой родители решили разобраться в ситуации. Интересно, что заявление ни в полицию, ни в прокуратуру подать сразу не удалось. Еще побои снимали по собственной инициативе в местной больнице.
Когда прокуроры все же приняли жалобу, то всячески пытались убедить пострадавшего, что дело происходило иначе, чем он запомнил. Составленный протокол содержит немало неточностей и пробелов в рассказе Арсена, хотя он и озвучивал детали.
После того, как дело получило огласку, его под личный контроль взял Офис главного прокурора Украины.
Следит за ходом расследования и Елена Сотник, адвокат пострадавшей от произвола полицейских в Кагарлыке Нели Погребицкой.
Очевидно, работников Малиновского отделения полиции, что на Житомирщине, все-таки ждет справедливое наказание.
Между тем "Комментарии" рассказывали, что суд вынес приговор убийце 11-летней Даши Лукьяненко. Обвиняемого приговорили к 15 годам заключения. Перед этим мужчина пытался перерезать себе горло прямо в зале суда перед видеокамерами журналистов.
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