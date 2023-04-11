СБУ выявила мошенническую схему по Бахмуту: как она работала

СБУ и правоохранители Польши ликвидировали мошенническую схему выманивания денег из мирных жителей, желающих уехать из Бахмута и Угледара. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Шахраї виманювали гроші у мешканців Бахмуту та Вугледару

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша нейтрализовали транснациональную преступную группировку мошенников. Злоумышленники выманивали деньги из жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

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"За разные суммы дельцы "гарантировали" местным жителям вывезти их в более безопасные регионы нашего государства, — сообщает СБУ. — Средняя стоимость таких "услуг" составляла 30 тыс. грн. Преимущественно, мошенники "раздавали" свои обещания инвалидам и родителям малолетних детей. Для этого использовали группы в соцсетях и популярных мессенджерах. У своих клиентов брали "предоплату" в размере 50% от заявленной суммы. Деньги получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. После получения средств дельцы прекращали общение с потерпевшими и больше не выходили на связь".

По данным СБУ, таким образом мошенники выманили у людей более 1,5 млн грн. Еще одной "целевой аудиторией" мошенников были мужчины призывного возраста. За "отдельную плату" злоумышленники обещали военнообязанным изготовить фальшивые документы для выезда за границу.

В результате спецоперации в разных регионах Украины задержан один из организаторов группировки. Им оказался житель Житомирщины, непосредственно контактировавший с клиентами и предлагавший им "условия" для эвакуации. По данным следствия, еще двое украинских граждан, организаторов преступной группы, находятся в одной из стран Евросоюза. Сотрудники СБУ совместно с европейскими партнерами проводят комплексные мероприятия по задержанию обоих злоумышленников и их экстрадиции в Украину.

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