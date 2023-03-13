Правоохранители задержали на границе «дельцов» с награбленными в оккупированных регионах 37 млн грн

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили нескольких дельцов, что незаконным скрытым способом пытались завезти в Украину наличные деньги, пишут "Комментарии" по информации прессслужбы силовиков.



Чемоданы награбленных денег в разных валютах пытались незаконно ввезти в Украину

Правоохранителям удалось заблокировать транснациональный незаконный путь попадания в Украину денег, что похищены на временно оккупированной россиянами территории нашего государства. Злоумышленники пытались завезти наличные в Черновицкую область как туристы в обычном автобусе. Разоблачены пять участников преступной схемы, у которых изъято или почти 37 млн если все перевести в гривни. Дельцы пытались в обход деклараций провезти огромную сумму в Буковину через пограничный пункт "Порубное". Злоумышленники часть купюр положили в чемоданы, а остальное даже примотали к собственному телу.

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По предварительной информации, эти деньги так или иначе были похищены в оккупированных областях Украины. Потом награбленные деньги вывозили в одну из каких-то стран Ближнего Востока, уже оттуда — через границу ЕС с нашим государством.

По материалам СБУ на все изъятые средства наложили арест. Силовики изучают версию, что незаконно награбленные и ввезенные суммы могли идти для финансирования В Украине российских агентов. Сейчас вместе с Госслужбой финмониторинга проверяются возможные маршруты незаконного транзита денег и причастные возможно к этому люди. Часть средств, арестованных в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается возможность взыскать их в пользу Украины.

Досудебное расследование в разгаре, силовики принимают масштабные меры, чтоб привлечь к ответственности по закону всех возможных участников схемы. СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины.

"Комментарии" также писали о том, что недавно в Черновицкой области охранники границы со стрельбой пресекли попытку контрабандистов переправить товар через украинско-румынскую границу.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина почти в 50 раз увеличивает пограничные полосы, пересматривая составляющую безопасность.

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