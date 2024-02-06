Правоохранитель наладил схему вывоза из Украины уклонистов. Его разоблачило ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что еще в 2019 году подозреваемый основал общество с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей. В 2022 году мужчина устроился работать в правоохранительный орган, но продолжал управлять компанией, сообщает пресс-служба ГБР.

Уклонисты перевозили "гуманитарку"

В марте 2023 года фирма получила лицензию на международную автоперевозку грузов. Именно тогда, как отмечают в ДБР, у правоохранителя возникла "идея", кроме грузов, переправлять за границу еще и мужчин призывного возраста.

"Желающих нелегально попасть в Европу он регистрировал в системе "Путь" как водителей компании. По данным следствия, стоимость такой "услуги" стартовала от 5 тыс. долларов США",

– сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что с марта по август 2023 года 5 "водителей" предприятия, якобы должны доставлять гуманитарную помощь, уехали из Украины и не вернулись.

Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Прикарпатье мужчина, получив повестку, быстро расстался с женой , поскольку думал, что его не отправят на фронт, потому что он ухаживает за малым сыном. Однако его "уловки" разоблачили. Теперь он проведет три года за решеткой.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант ВСУ рассказал о работающей схеме уклоняющихся , когда мужчин уже поймали ТЦК.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий подверг критике новый законопроект о мобилизации в Украине. По словам Дикого, законодательство до сих пор имеет "дыру" по мобилизации, которая благоприятна для уклоняющихся.



