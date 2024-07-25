Появилось фото подозреваемого в убийстве Фарион и видео с задержанием

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В сеть попали видео с задержанием и фотографии человека, подозреваемого в убийстве украинского языковеда.



Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. По его словам, операция по задержанию подозреваемого была сложной с привлечением сотни специалистов полиции, СБУ и других служб.

В сеть попали фотографии подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, а также видео с места задержания в Днепре.

Следствие выяснило, что задержанный оказался 18-летний житель Днепра, которому руководство Львовской областной прокуратуры готовит сообщение о подозрении в умышленном убийстве и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также известно, что возможный убийца Фарион во время подготовки преступления арендовал не менее трех квартир во Львове.

Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства убийства Ирины Фарион. Одна из главных версий следствия, что это было заказное убийство из России.

Напомним, что Ирина Фарион была убита выстрелом в голову 19 июля во Львове. Украинский языковед скончалась в больнице после попыток врачей спасти ее жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского заявили о "российском следе" по делу об убийстве Фарион.

Также "Комментарии" писали, что в ВО "Свобода" объявила финансовое вознаграждение в размере 10 тыс. долларов за любую информацию об убийце Ирины Фарион.