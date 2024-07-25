Появилось фото подозреваемого в убийстве Фарион и видео с задержанием

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В сеть попали видео с задержанием и фотографии человека, подозреваемого в убийстве украинского языковеда.
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. По его словам, операция по задержанию подозреваемого была сложной с привлечением сотни специалистов полиции, СБУ и других служб.
В сеть попали фотографии подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, а также видео с места задержания в Днепре.
Следствие выяснило, что задержанный оказался 18-летний житель Днепра, которому руководство Львовской областной прокуратуры готовит сообщение о подозрении в умышленном убийстве и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также известно, что возможный убийца Фарион во время подготовки преступления арендовал не менее трех квартир во Львове.
Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства убийства Ирины Фарион. Одна из главных версий следствия, что это было заказное убийство из России.
Напомним, что Ирина Фарион была убита выстрелом в голову 19 июля во Львове. Украинский языковед скончалась в больнице после попыток врачей спасти ее жизнь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского заявили о "российском следе" по делу об убийстве Фарион.
Также "Комментарии" писали, что в ВО "Свобода" объявила финансовое вознаграждение в размере 10 тыс. долларов за любую информацию об убийце Ирины Фарион.
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Ігор
сегодня, 16:07
Будемо сподіватись що молодому герою, на якого полювали сотні найкращих нквдшників під пильним наглядом самого Фюрера, боягузливі закомплексовані нездари не завдадуть шкоди.