Появились новые детали обысков у нардепа Тищенко

25 июня работники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к народному депутату Николаю Тищенко с подозрением от генпрокурора. Также правоохранители провели обыск квартиры нардепа, где обнаружили сумку с деньгами.



Обыски в квартире Николая Тищенко. Фото: ГБР

По материалам следствия ГБР генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил подозрение Николаю Тищенко из-за инцидента в Днепре, когда охранники нардепа незаконно лишили свободы бывшего военнослужащего.

При вручении подозрения правоохранители провели обыск квартиры народного депутата. На фотографиях, опубликованных Государственным бюро расследований Николаю Тищенко, вручают подозрение, а также зафиксированы элитные часы и пачки денег в долларах и евро.

Кроме того, в сеть попало видео, где народный избранник по требованию представителя правоохранительных органов не называет своего имени, однако отмечает, что не отказывается от него. Именно в этот момент Николай Тищенко разбил свой телефон об стол, вероятно, чтобы не отдавать устройство как вещественное доказательство.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что согласовали ходатайство об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что Николай Тищенко попал в очередной скандал. На этот раз против нардепа открыли дело из-за его охранников, находившихся в камуфляжной форме и напавших на бывшего украинского военного. По версии следствия, группа лиц по указанию нардепа противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший министр социальной политики Павел Розенко назвал обыски у Тищенко пиар-акцией власти, а сам народный депутат, по его словам, избежит серьезного наказания.

Также "Комментарии" писали, что Тищенко назвал депутатов Верховной Рады "героями". По его словам, они все продолжают работать, несмотря на сирену воздушной тревоги.