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Главная Новости Общество Криминал Иловайск. Боевики "ДНР" сообщили о подозрении в истязании военных
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Иловайск. Боевики "ДНР" сообщили о подозрении в истязании военных

Он применял пытки, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов

сегодня, 16:50
Автор:

Харченко Дарина

Боевику фейковых республики "ДНР" заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Его подозревают в пытках  военных, захваченных в плен вблизи Иловайска. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Иловайск. Боевики "ДНР" сообщили о подозрении в истязании военных

Громадянин України, будучи учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків.Фото: ТАСС

По данным расследования, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей.

В одной из "тюрем", обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления СБУ в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 он жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и ВСУ, которые были захвачены в плен.

Он применял пытки, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

"Комментарии" писали, что война на востоке Украины не зря названа гибридной — кроме активных боевых действий или дезинформации, боевики не гнушаться использовать и внутренних агентов для получения информации. Один из таких шпионов, который является жителем Донецкой области и, как оказалось, работает на "ДНР", удалось задержать сотрудникам СБУ. Задержанный агент боевиков работал в интересах непризнанной республики, добывая разный фактаж на подконтрольной Киеву территории Украины. Его вербовки прошло в так называемом "министерстве госбезопасности ДНР", которое контролируется спецслужбами Российской Федерации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности - в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о бывших надзирателей тюрем "Л-ДНР", которых будут судить за преступления против пленных.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/2316
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