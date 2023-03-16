Чиновник Минобороны попался на схемах с уклонителями

В ходе следственно-оперативных действий СБУшники на территории нескольких областей Украины сообщили о подозрении пяти организаторам сделок с отправкой мужчин призывного возраста за границу для уклонения от службы, пишут "Комментарии".



СБУ нейтрализовала еще три схемы уклонения от мобилизации

За деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании ложных документов или путем нелегального выезда за пределы нашего государства. Стоимость таких "услуг" составляла около $ 9 тысяч.

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В Киеве сотрудники СБУ совместно с ДБРовцами задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета. Для реализации преступного механизма он использовал свои связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких регионах.



А в Закарпатье незаконными сделками занимались двое жителей Береговского района. Один из фигурантов – ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу. Злоумышленники планировали перевозить своих "клиентов" вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

На Львовщине силовики задержали троих дельцов, которые предлагали уклончанам скрыться за границу как водителям международных перевозок.

Все фигуранты сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.





"Комментарии" также писали о том, что в прошлом году с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Сообщал портал "Комментарии" и как СБУ заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклоняющимся избегать мобилизации, а именно — сообщали о раздаче повесток .

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