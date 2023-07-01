Знакового исполнителя объявили врагом России

Минюст РФ пополнил список "иноагентов" несколькими политиками, журналистами и СМИ, включив туда известного исполнителя Бориса Гребенщикова. Об этом сообщают "Комментарии".

Борис Гребенщиков

Кроме него, в список попали издания "Бумага" и Sota.Vision, а также журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, зампредседателя московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев, член фракции "Справедливой России" в Мосгордуме Михаил Тимонов и некто "Ф. Гольдшмидт". Онлайн-издания "Важные истории" и "Медуза" предполагают, что речь может идти о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе (Филиппе) Гольдшмидте.

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В реестр "иностранных агентов" Минюст РФ также добавил и Англо-американскую школу в Москве, которая, как посчитали в министерстве, занимается "пропагандой ЛГБТ-отношений".

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

Ранее, российская рок-легенда, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявлял о войне в Украине:

"Вы понимаете, если в центре Европы одна страна напала на другую и весь мир молчит, потому что напавшая страна имеет ядерную кнопку, то извините, состояние неприличное. Я считаю то, что происходит в Украине – это позор. Позор всего мира и России особенно. Не будем толочь воду в решете. Мы все знаем, что происходит. Бессмысленно это обсуждать".

Относительно известной фразы пропагандистов "где вы были восемь лет", Гребенщиков говорил: "Война длится восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и забросили их на Донецк. Все знают это. Нет смысла скрывать. У меня очень много знакомых живет на Донбассе, и родители там живут. Поэтому я более менее понимаю, что происходит ".

Тем временем, Зеленский ответил, сколько жертв среди мирного населения за время войны.

Беларусь может разместить у границ Украины до 8 тысяч "вагнеровцев".

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