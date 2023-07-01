logo

BTC/USD

30608.78

ETH/USD

1928.74

LTC/USD

106.06

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Беларусь может разместить у границ Украины до 8 тысяч "вагнеровцев": что предпринимают ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Беларусь может разместить у границ Украины до 8 тысяч "вагнеровцев": что предпринимают ВСУ

Украина укрепляет свою оборону у границ Беларуси

сегодня, 14:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Беларусь может разместить на своей территории до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер", Силы обороны осознают дополнительную потенциальную угрозу и находятся в постоянной боевой готовности. Как перелает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" заявил спикер Госпогранслужбы, полковник Андрей Демченко.

Беларусь может разместить у границ Украины до 8 тысяч "вагнеровцев": что предпринимают ВСУ

Пограничники. Фото: из открытых источников

Спикер уточнил, обстановка на границе на данный момент остается полностью контролируемой. На данный момент на территории Беларуси наступательных группировок России не наблюдается. В то же время страна-террорист РФ продолжает использовать РБ, как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом, учитывая новые возможные риски, связанные с готовностью Лукашенко разместить у себя наемников из частных военных кампаний, Украина укрепляет свою оборону на этом направлении, отмечает спикер ГПСУ.

Развитие ситуации в Беларуси находится на постоянном контроле и постоянно отслеживается, добавляет Демченко.

По его словам, имеющаяся информация, в том числе и из открытых источников, свидетельствует о проведении работ по обустройству мест для дальнейшего размещения российских наемников из ЧВК. А учитывая поддержку, которую России оказывает Беларусь, количество наемников, которых захочет принять Лукашенко, может быть весьма значительным. Речь может идти о 8 тысячах человек, говорит офицер.

Читайте также на портале "Комментарии" — неделя после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Появились спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси. Известно, что у Пригожина "отжали" его медиахолдинг "Патриот", а в окружении министра обороны Шойгу проходили проверки. Ряд заявлений по этому поводу в течение недели сделали российское руководство, украинская разведка. Что можно сказать на данный момент, исходя из известных заявлений и действий? Как могут развиваться далее, после мятежа вагнеровцев, события в рф, Беларуси, Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит в России после бунта Пригожина – почему времени у Путина теперь не так много.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!