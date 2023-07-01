Беларусь может разместить у границ Украины до 8 тысяч "вагнеровцев": что предпринимают ВСУ

Беларусь может разместить на своей территории до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер", Силы обороны осознают дополнительную потенциальную угрозу и находятся в постоянной боевой готовности. Как перелает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" заявил спикер Госпогранслужбы, полковник Андрей Демченко.

Пограничники. Фото: из открытых источников

Спикер уточнил, обстановка на границе на данный момент остается полностью контролируемой. На данный момент на территории Беларуси наступательных группировок России не наблюдается. В то же время страна-террорист РФ продолжает использовать РБ, как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Таким образом, учитывая новые возможные риски, связанные с готовностью Лукашенко разместить у себя наемников из частных военных кампаний, Украина укрепляет свою оборону на этом направлении, отмечает спикер ГПСУ.

Развитие ситуации в Беларуси находится на постоянном контроле и постоянно отслеживается, добавляет Демченко.

По его словам, имеющаяся информация, в том числе и из открытых источников, свидетельствует о проведении работ по обустройству мест для дальнейшего размещения российских наемников из ЧВК. А учитывая поддержку, которую России оказывает Беларусь, количество наемников, которых захочет принять Лукашенко, может быть весьма значительным. Речь может идти о 8 тысячах человек, говорит офицер.

Читайте также на портале "Комментарии" — неделя после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Появились спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси. Известно, что у Пригожина "отжали" его медиахолдинг "Патриот", а в окружении министра обороны Шойгу проходили проверки. Ряд заявлений по этому поводу в течение недели сделали российское руководство, украинская разведка. Что можно сказать на данный момент, исходя из известных заявлений и действий? Как могут развиваться далее, после мятежа вагнеровцев, события в рф, Беларуси, Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит в России после бунта Пригожина – почему времени у Путина теперь не так много.



