Ученые воспроизвели лицо святого Николая: как он выглядел на самом деле

Бразильские ученые совершили революционное открытие, воспроизведя лицо епископа Мирликийского, ставшего прообразом святого Николая, а также Санта Клауса. Используя современные технологии, в частности 3D-моделирование, исследователи смогли показать, как выглядел этот легендарный святой, живший в IV веке.

Реконструкция лица святого Николая

Бразильские ученые опубликовали исследования в журнале OrtogOnLineMag, где команда под руководством Жоао Мораэса использовала данные, собранные в 1950-х годах, для создания 3D-модели черепа святого Николая. Затем ученые применили современные статистические и анатомические методы и провели реконструкцию лица Николая Чудотворца.

Результатом работы стали два набора изображений: одно более объективное в оттенках серого, а другое более художественное с добавлением таких элементов, как борода, волосы и одежда, вдохновленные изображением святого Николая на иконах.

Реконструкция лица святого Николая

Закончив работу, Мораэс заметил, что святой Николай имел "широкое, крепкое лицо" и "толстый подбородок", что определенным образом отвечает сегодняшним представлениям об этом персонаже.

Реконструкция лица святого Николая

Также реконструкция останков выявила аскетический образ жизни святого Николая. Его диета состояла преимущественно из растительной пищи, а хронический артрит поражал хребет и таз. Кроме того, толстые кости черепа, вероятно, вызывали головные боли.

Николай Мирликийский – это одна из самых уважаемых фигур в христианстве. Он был епископом города Миры в Ликии (современная Турция) и жил в III-IV веках. Согласно легенде, он был известен своей благотворительной деятельностью и дарением подарков бедным и нуждающимся, за что и получил звание святого Николая.

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