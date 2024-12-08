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Ученые воспроизвели лицо святого Николая: как он выглядел на самом деле

Ученые показали, как выглядел святой Николай.

сегодня, 16:25
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Автор:
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Slava Kot

Бразильские ученые совершили революционное открытие, воспроизведя лицо епископа Мирликийского, ставшего прообразом святого Николая, а также Санта Клауса. Используя современные технологии, в частности 3D-моделирование, исследователи смогли показать, как выглядел этот легендарный святой, живший в IV веке.

Ученые воспроизвели лицо святого Николая: как он выглядел на самом деле

Реконструкция лица святого Николая

Бразильские ученые опубликовали исследования в журнале OrtogOnLineMag, где команда под руководством Жоао Мораэса использовала данные, собранные в 1950-х годах, для создания 3D-модели черепа святого Николая. Затем ученые применили современные статистические и анатомические методы и провели реконструкцию лица Николая Чудотворца.

Результатом работы стали два набора изображений: одно более объективное в оттенках серого, а другое более художественное с добавлением таких элементов, как борода, волосы и одежда, вдохновленные изображением святого Николая на иконах.

Ученые воспроизвели лицо святого Николая: как он выглядел на самом деле - фото 2

Реконструкция лица святого Николая

Закончив работу, Мораэс заметил, что святой Николай имел "широкое, крепкое лицо" и "толстый подбородок", что определенным образом отвечает сегодняшним представлениям об этом персонаже.

Ученые воспроизвели лицо святого Николая: как он выглядел на самом деле - фото 3

Реконструкция лица святого Николая

Также реконструкция останков выявила аскетический образ жизни святого Николая. Его диета состояла преимущественно из растительной пищи, а хронический артрит поражал хребет и таз. Кроме того, толстые кости черепа, вероятно, вызывали головные боли.

Николай Мирликийский – это одна из самых уважаемых фигур в христианстве. Он был епископом города Миры в Ликии (современная Турция) и жил в III-IV веках. Согласно легенде, он был известен своей благотворительной деятельностью и дарением подарков бедным и нуждающимся, за что и получил звание святого Николая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали настоящий вид лица Иисуса и его матери Девы Марии.

Также "Комментарии" писали о том, как на самом деле выглядел Юлий Цезарь: осуществлена реконструкция лица римского императора.



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