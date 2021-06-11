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СБУ обнаружила предателя в рядах ВСУ: на кого работал

Шпион был готов совершать диверсии против украинских солдат

сегодня, 14:55
Автор:

Данило Матюха

10 июня контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ обнаружила предателя в рядах ВСУ: на кого работал

Задержание предателя - фото СБУ

Правоохранители установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

Кроме этого агент вражеской спецслужбы заявлял о готовности к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью мужчина накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации и продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности —  в нашем материале.

Добавим, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. Подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.

Также на Луганщине задержали мужчину, которого считают агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. По информации следствия, подозреваемый, что оказался гражданином Украины, пытался совершить теракт в Северодонецке Луганской области.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-zatrymala-viiskovosluzhbovtsia-zs-ukrainy-zaverbovanoho-terorystychnym-uhrupovanniam-mdb-dnr
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