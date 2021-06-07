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Главная Новости Общество происшествия В Луганской области задержали агента ФСБ: что известно
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В Луганской области задержали агента ФСБ: что известно

Мужчина пытался совершить теракт в Северодонецке

сегодня, 16:27
Автор:

Данило Матюха

Украинские правоохранители в Луганской области задержали мужчину, которого считают агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Луганской области задержали агента ФСБ: что известно

Работники СБУ - фото из открытых источников

По информации следствия, подозреваемый, который оказался гражданином Украины, пытался совершить теракт в Северодонецке Луганской области.

Также правоохранители утверждают, что задержанный служил в рядах так называемой "народной милиции" луганских боевиков, а в 2020 году его завербовала российская спецслужба для выполнения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

"С целью выполнения задачи он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 года был задержан", — отмечают в прокуратуре.

Недавно вернувшись с территории РФ, подозреваемый планировал совершить теракт, заложив бомбу в автомобиль руководителя местного института. Теракт, по мнению правоохранителей, готовился кураторами из ФСБ России.

Напомним, что сегодня, 7 июня, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. Подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=296717
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