В Луганской области задержали агента ФСБ: что известно

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Данило Матюха
Украинские правоохранители в Луганской области задержали мужчину, которого считают агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Работники СБУ - фото из открытых источников
По информации следствия, подозреваемый, который оказался гражданином Украины, пытался совершить теракт в Северодонецке Луганской области.
Также правоохранители утверждают, что задержанный служил в рядах так называемой "народной милиции" луганских боевиков, а в 2020 году его завербовала российская спецслужба для выполнения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.
Недавно вернувшись с территории РФ, подозреваемый планировал совершить теракт, заложив бомбу в автомобиль руководителя местного института. Теракт, по мнению правоохранителей, готовился кураторами из ФСБ России.
Напомним, что сегодня, 7 июня, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. Подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.
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