Наемники Путина обстреляли жилой сектор поселка Майское

На Донбассе накануне, 25 августа вечером, наемники Путина обстреляли жилой сектор населенного пункта Майское. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было. Однако от взрыва выбило окна в помещении, еще одна граната разорвалась над городом. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Война на Донбассе. Фото Донецкой ОГА

В сообщении говорится, что боевики произвели два выстрела из АГС-17 в сторону поселка Майское около 18:40. Боеприпасы попали прямо во двор по адресу ул. Центральная, д. № 4.

"Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждены стекла в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над городом, поросшим кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено", — отмечают в информации.

На место происшествия срочно выехали правоохранители и представители миссии ОБСЕ для выяснения всех обстоятельств.



Как ранее информировал портал "Комментарии", на Донбассе в результате обстрела села оккупантами погиб мирный житель. В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погиб 86-летний житель села Новоселовка Вторая.



Также издание "Комментарии" информировало, что прихвостни Путина на Донбассе отрабатывают наступление танков и артиллерии. Армия Путина поддерживает в боевой готовности русские оккупационные войска на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в соединениях и частях террористов продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практической стрельбы.

Напомним, эксперт дал прогноз по Донбасскому кейса на август. Юрий Подорожный считает, что август для нашей страны станет сверхсложной периодом по донбасского кейса.

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