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Эксперт дал прогноз по Донбасскому кейсу на август: сверхсложный период

Украинской стороне нужно готовиться как к информационному давлению, так и к непосредственным военным действиям

сегодня, 10:58
Автор:

Елизавета Черных

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что август для нашей страны станет сверхсложным периодом касательно донбасского кейса.

Эксперт дал прогноз по Донбасскому кейсу на август: сверхсложный период

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Важные для Украины переговоры в Вашингтоне (30 августа) и проведение Крымской платформы (23 августа) могут побудить российскую сторону к созданию напряженности и обострения на фронте. На фоне негативных сообщений из Донбасса россияне будут формировать свою повестку дня как во время обсуждения аннексии Крыма, так и во время переговоров президентов Зеленского и Байдена", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что в середине сентября должны начаться совместные российско-белорусские военные учения, которые уже сейчас становятся фактором роста напряжения как в Восточной Европе, так и в Украине. Ведь Россия перебрасывает в Беларусь всё новые и новые силы.

"В этой ситуации украинской стороне нужно готовиться как к информационному давлению, так и к непосредственным военным действиям. В этом контексте смена высшего военного руководства станет позитивным сигналом для боеспособности страны", – резюмирует Юрий Подорожний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне исполнился год с момента заключения перемирия на Донбассе. За это время погибло в два раза меньше украинских военнослужащих, втрое меньше получили ранения, зафиксировано почти втрое меньше обстрелов. Однако, нарушения всё равно фиксируются. Эксперты рассказали, почему перемирие не стало всеобъемлющим, каким задумывалось изначально и что может привести к реальному перемирию, а еще лучше – к миру. 


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Источник: https://society.comments.ua/news/accidents/voyna-na-donbasse-usilitsya-li-voennaya-aktivnost-boevikov-v-blizhayshee-vremya-681090.html
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