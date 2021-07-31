Эксперт дал прогноз по Донбасскому кейсу на август: сверхсложный период

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что август для нашей страны станет сверхсложным периодом касательно донбасского кейса.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Важные для Украины переговоры в Вашингтоне (30 августа) и проведение Крымской платформы (23 августа) могут побудить российскую сторону к созданию напряженности и обострения на фронте. На фоне негативных сообщений из Донбасса россияне будут формировать свою повестку дня как во время обсуждения аннексии Крыма, так и во время переговоров президентов Зеленского и Байдена", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что в середине сентября должны начаться совместные российско-белорусские военные учения, которые уже сейчас становятся фактором роста напряжения как в Восточной Европе, так и в Украине. Ведь Россия перебрасывает в Беларусь всё новые и новые силы.

"В этой ситуации украинской стороне нужно готовиться как к информационному давлению, так и к непосредственным военным действиям. В этом контексте смена высшего военного руководства станет позитивным сигналом для боеспособности страны", – резюмирует Юрий Подорожний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне исполнился год с момента заключения перемирия на Донбассе. За это время погибло в два раза меньше украинских военнослужащих, втрое меньше получили ранения, зафиксировано почти втрое меньше обстрелов. Однако, нарушения всё равно фиксируются. Эксперты рассказали, почему перемирие не стало всеобъемлющим, каким задумывалось изначально и что может привести к реальному перемирию, а еще лучше – к миру.

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