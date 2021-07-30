Война на Донбассе: усилится ли военная активность боевиков в ближайшее время

Накануне исполнился год со дня заключения перемирия на Донбассе. Несмотря на это, в зоне ООС фиксируются грубые нарушения со стороны РФ. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, чего ожидать от ситуации в районе линии разграничения на Донбассе, на границе, а также на дипломатических и политических фронтах.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Нас ожидает усиление военной активности боевиков

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда предполагает, что ситуация на Донбассе будет находиться в августе под влиянием нескольких факторов.

"Первый – Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) ушла на каникулы. Следующее заседание анонсировано лишь на 26 августа. Соответственно, внимания к конфликту будет существенно меньше, – поясняет эксперт. – Второе – появилась статья Путина об "историческом единстве россиян и украинцев". Действия России в последние две недели практически расшивают эту статью, причем, не только в информационном пространстве. Думаю, что нас ожидает усиление военной активности боевиков. Третье — тенденции, связанные с имплементацией формулы Штайнмайера".

В обычных условиях в августе большинство политиков уходит на каникулы. Но в сентябре в Германии — парламентские выборы, напоминает Евгений Магда. А украинский вопрос оказался в повестке дня этой парламентской кампании. Так что, считает эксперт, представители правящей коалиции (ХДС/ХСС), безусловно, будут заявлять, что Украина должна принять формулу Штайнмайера.

Украинской стороне нужно готовиться как к информационному давлению, так и к непосредственным военным действиям

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что август для нашей страны станет сверхсложным периодом касательно донбасского кейс.

"Важные для Украины переговоры в Вашингтоне (30 августа) и проведение Крымской платформы (23 августа) могут побудить российскую сторону к созданию напряженности и обострения на фронте. На фоне негативных сообщений из Донбасса россияне будут формировать свою повестку дня как во время обсуждения аннексии Крыма, так и во время переговоров президентов Зеленского и Байдена", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что в середине сентября должны начаться совместные российско-белорусские военные учения, которые уже сейчас становятся фактором роста напряжения как в Восточной Европе, так и в Украине. Ведь Россия перебрасывает в Беларусь всё новые и новые силы.

"В этой ситуации украинской стороне нужно готовиться как к информационному давлению, так и к непосредственным военным действиям. В этом контексте смена высшего военного руководства станет позитивным сигналом для боеспособности страны", – резюмирует Юрий Подорожний.

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