Война на Донбассе: усилится ли военная активность боевиков в ближайшее время

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Елизавета Черных
Накануне исполнился год со дня заключения перемирия на Донбассе. Несмотря на это, в зоне ООС фиксируются грубые нарушения со стороны РФ. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, чего ожидать от ситуации в районе линии разграничения на Донбассе, на границе, а также на дипломатических и политических фронтах.
Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда предполагает, что ситуация на Донбассе будет находиться в августе под влиянием нескольких факторов.
В обычных условиях в августе большинство политиков уходит на каникулы. Но в сентябре в Германии — парламентские выборы, напоминает Евгений Магда. А украинский вопрос оказался в повестке дня этой парламентской кампании. Так что, считает эксперт, представители правящей коалиции (ХДС/ХСС), безусловно, будут заявлять, что Украина должна принять формулу Штайнмайера.
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что август для нашей страны станет сверхсложным периодом касательно донбасского кейс.
Он также напоминает, что в середине сентября должны начаться совместные российско-белорусские военные учения, которые уже сейчас становятся фактором роста напряжения как в Восточной Европе, так и в Украине. Ведь Россия перебрасывает в Беларусь всё новые и новые силы.
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Acnekmop
сегодня, 14:21
Все здешние "политологи" жрут дармовой хлеб. Каждый участвует в конкурсе: Чья сказка интереснее, страшнее, увлекательнее... Хоть "Оскар" выручай в каждой "номинации". И ведь на каждую сказку свой круг "фанатов" понимать "больше, чем все остальные..." **************** Всё проще. Есть Кремль, и есть Белый дом. В этой "истории" пострадавших нет. Есть только инструменты, и роли в дальнейших планах развития этих двух точек противостояния. Остальное - текущее, происходящее - по их мнению - не имеет значения, и без из решений ни кем не разрешается