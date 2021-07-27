Годовщина "перемирия" на Донбассе: что может привести к реальному миру на востоке Украины

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Елизавета Черных
Сегодня, 27 июля, исполняется год с момента заключения перемирия на Донбассе. За это время погибло в два раза меньше украинских военнослужащих, втрое меньше получили ранения, зафиксировано почти втрое меньше обстрелов. Однако, нарушения всё равно фиксируются: по данным штаба ООС, за последний год было совершено 1995 обстрелов, погибло 45 военных, 154 получили ранения.
Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Почему перемирие не стало всеобъемлющим, каким задумывалось изначально? Что может привести к реальному перемирию, а еще лучше – к миру? На эти важные вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.
Политолог Андрей Золотарев акцентирует, что вопрос мира – базовая позиция президента Владимира Зеленского, по которой он не может допустить политического дефолта.
Но для военных (по ту и другую сторону) любой вариант перемирия, который не подкреплен политическим урегулированием, воспринимается лишь как временная передышка в боевых действиях, отмечает Андрей Золотарев.
К миру же может привести только политическое урегулирование, уверен он.
По его мнению, пока это не оформят де-юре, у нас постоянно будет ситуация из разряда "ни мира, ни войны".
Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", напоминает, что в недавнем интервью заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак (он же – кремлевский куратор украинского направления) четко заявил: целью перемирия, с точки зрения России, было посадить за стол переговоров Украину и оккупационные администрации "ДНР/ЛНР".
По мнению аналитика, только масштабы эпидемии коронавируса на оккупированных Россией территориях, да и в самой РФ, повлияли на низкую интенсивность боев в декабре 2020 — мае 2021.
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