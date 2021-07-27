Годовщина "перемирия" на Донбассе: что может привести к реальному миру на востоке Украины

Сегодня, 27 июля, исполняется год с момента заключения перемирия на Донбассе. За это время погибло в два раза меньше украинских военнослужащих, втрое меньше получили ранения, зафиксировано почти втрое меньше обстрелов. Однако, нарушения всё равно фиксируются: по данным штаба ООС, за последний год было совершено 1995 обстрелов, погибло 45 военных, 154 получили ранения.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Почему перемирие не стало всеобъемлющим, каким задумывалось изначально? Что может привести к реальному перемирию, а еще лучше – к миру? На эти важные вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Достичь политического урегулирования в данной ситуации – это из серии искусство невозможного

Политолог Андрей Золотарев акцентирует, что вопрос мира – базовая позиция президента Владимира Зеленского, по которой он не может допустить политического дефолта.

"Людям надо было показать стремление к мирному урегулированию ситуации. То, чего как раз таки хотели те, кто голосовал за Зеленского. С другой стороны – есть пресловутые "красные линии", за которые так и не зашли. Ситуация с Сивохо, Фокиным показательны в этом смысле. Достичь политического урегулирования в данной ситуации – это из серии искусство невозможного", – поясняет политолог.

Но для военных (по ту и другую сторону) любой вариант перемирия, который не подкреплен политическим урегулированием, воспринимается лишь как временная передышка в боевых действиях, отмечает Андрей Золотарев.

"Тем не менее, если взять цифры за период т.н. "всеобъемлющего перемирия", погибло вдвое меньше защитников Украины, чем за предыдущий год. Это уже хорошо. И отталкиваясь от социологии видно, что это перемирие ставилось украинцами в позитив президенту", – говорит Андрей Золотарев.

К миру же может привести только политическое урегулирование, уверен он.

"Та же пресловутая "формула Штайнмайера", хоть я не являюсь поклонником политической части Минских соглашений (понимая их издержки) – это пример политического урегулирования ситуации", – считает Андрей Золотарев.

По его мнению, пока это не оформят де-юре, у нас постоянно будет ситуация из разряда "ни мира, ни войны".

Целью перемирия, с точки зрения России, было посадить за стол переговоров Украину и оккупационные администрации "ДНР/ЛНР"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", напоминает, что в недавнем интервью заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак (он же – кремлевский куратор украинского направления) четко заявил: целью перемирия, с точки зрения России, было посадить за стол переговоров Украину и оккупационные администрации "ДНР/ЛНР".

"Процесс должен был начаться с "совместного инспектирования" передовых позиций украинских вооруженных сил на Донбассе. Далее, Украина должна была имплементировать "формулу Штайнмайера" и изменить Конституцию, закрепив "особый статус" ОРДЛО. Россия не скрывала того, что если правительство Зеленского не пойдет на эти уступки, перемирие прекратится, – отмечает Петр Бурковский. – Это и произошло уже в конце ноября 2020 года".

По мнению аналитика, только масштабы эпидемии коронавируса на оккупированных Россией территориях, да и в самой РФ, повлияли на низкую интенсивность боев в декабре 2020 — мае 2021.

"Новая волна штама "Дельта" снова разрушает планы Кремля. И, наверное, сейчас, как это ни странно, именно пандемия является главным фактором, который сдерживает новый виток российской агрессии. Всё остальное уже не работает и вряд ли сработает в ближайшем будущем", – прогнозирует Петр Бурковский.

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