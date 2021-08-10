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Прихвостни Путина на Донбассе отрабатывают наступление танков и артиллерии

Боевики на Донбассе проводят военные учения

сегодня, 16:35
Автор:

Хмільовська Інна

Армия Путина поддерживает в боевой готовности российские оккупационные войска на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Прихвостни Путина на Донбассе отрабатывают наступление танков и артиллерии

Война на Донбассе. Фото Joint Forces Operation

В ведомстве пояснили, что на прошлой неделе агрессор провел военные командно-штабные учения первого и второго армейских корпусов. Отрабатывали наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений при использовании артиллерии.

Кроме того, в соединениях и частях террористов продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практической стрельбы.

Прихвостни Путина на Донбассе отрабатывают наступление танков и артиллерии - фото 2

Также, командование вооруженных формирований Российской Федерации осуществляло усиленный контроль за подготовкой подчиненных соединений и частей к проведению собрания с резервистами.

За прошедшие сутки, 9 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Вчера, 9 августа, российско-оккупационные войска 9 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Вблизи населенного пункта Южное, что на Луганском направлении, противник использовал станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Неподалеку Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперт дал прогноз по Донбасскому кейсу на август. Юрий Подорожний считает, что август для нашей страны станет сверхсложным периодом касательно донбасского кейса. 


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/08/10/zvedennya-ministerstva-oboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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