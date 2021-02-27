«Мы не вас обслуживаем, а собак»: в Киеве разгорелся новый языковой скандал (ВИДЕО)

Киев вновь оказался в центре языкового скандала. На этот раз отказались выполнять требования закона об обслуживании клиентов на государственном языке сотрудники груминг-салона — так называемой "парикмахерской" для животных. Скандальная новость получила огласку благодаря публикации видео в Facebook киевлянкой Татьяной Шкуратовой.

В скандальном груминг-салоне отказываются обслуживать на украинском языке. Фото из открытых источников

Как объясняет женщина, она пыталась записать свою собаку на процедуру чистки зубов. Накануне госпожа Шкуратова связывалась с салоном "Bruno_Groom", который предоставляет подобные услуги. Впрочем, ей объяснили, что принципиально не обслуживают клиентов на украинском языке.

Поскольку предыдущий разговор происходил оффлайн, киевлянка решила проверить, придерживается ли персонал груминг-салона таких "принципов" и в живом общении. Во время посещения заведения одна из мастеров (некоторые СМИ сообщают, что она является владелицей "Bruno_Groom" — ред.) заявила, что они обслуживают не людей, а собак, поэтому не обязаны общаться на украинском даже по требованию. При этом посетительницу обвинили якобы в "скотском" поведении и попытке создать скандал из ничего. Кроме этого Татьяну Шкуратову упрекнули в том, что она не постучалась, прежде чем зайти в помещение салона.

После того, как об инциденте начали сообщать центральные СМИ, на сообщение киевлянки обратили внимание другие пользователи Facebook. Как это часто бывает, мнения разделились. "Речь обслуживания: собачья", "Мы не вас обслуживаем, а собаку? Так тогда пусть собака и деньги платит", "Вот не понимаю, зачем себя так вести?! Ну, бл*ха, скажи, что плохо говорю на украинском и прошу прощения... все, конфликта нет!" — такие отзывы можно найти тех, кто поддерживает позицию Татьяны Шкуратовой. Конечно, присутствуют и те, кто защищает работниц салона и присоединяется к критике языкового закона, действующего в Украине.

Напомним, что это уже далеко не первый языковой скандал, который разгорелся после вступления в действие отдельных пунктов закона об государственном языке. По требованию документа, обслуживания клиентов в Украине с 16 января 2021 должно проводиться на украинском языке (исключение — когда об этом просит сам потребитель товаров/услуг).

Как уже сообщали "Комментарии", недавно подобной вышеописанной "принципиальностью" выделился один из супермаркетов "NOVUS". Кроме отказа обслуживать клиентов на украинском, кассир еще и обругал их нецензурной лексикой. В другом магазине этой же сети посетителю разбили телефон — также по требованию общаться с ним на государственном языке.



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