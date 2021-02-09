"Началось, бл ** ь" - в сети супермаркетов NOVUS отказались обслуживать покупателей на украинском языке

Анна Сокол на своей фейсбук-странице опубликовала пост, в котором рассказала, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику.

Фото: Depo

Этот пост возмутил многих пользователей сети. Люди в комментариях обсуждают то, что это уже не просто языковой вопрос, но и проявление неуважения к потребителю.

В то же время, сеть супермаркетов NOVUS отказалась комментировать этот инцидент. Благодаря журналистскому расследованию "Настоящего времени" стало известно о том, что сеть супермаркетов NOVUS до сих пор продолжает работу в Крыму несмотря на санкции Евросоюза.

Среди владельцев сети — литовский бизнесмен Раймондас Туменас, а также компания StolitsaGrouр известного рейдера Владиславы Молчановой.

В декабре прошлого года стало известно о том, что владелица StolitsaGrouр Владислава Молчанова пытается захватить крупнейший оптовый рынок страны "Столичный" с помощью рейдерской схемы. Делом занимаются правоохранители.

От 16 января 2021 вступают в силу отдельные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нововведения могут коснуться каждого украинца, который пользуется любыми услугами или покупает любые товары. Ведь от названой даты все поставщики услуг будут обязаны обслуживать и предоставлять информацию в Украине на украинском языке. В силу вступает статья 30 Закона о языке. Она говорит, что на языке обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Поэтому информация о товарах и услугах на территории Украины предоставляется на украинском.



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