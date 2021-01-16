Сфера обслуживания сегодня перешла на украинский язык: что важно знать

Сегодня, 16 января, вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Об этом сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Украина (фото из открытых источников)

Таким образом, с сегодняшнего дня вся сфера обслуживания должна говорить только на украинском языке, это требование, согласно закону, является обязательным. Если кто-то из заведений не будет придерживаться данного закона, то предусматривается штраф в виде от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн. Общение персонала с посетителями должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал алгоритм действий в случае отказа в обслуживании на украинском языке.



- Попробовать решить ситуацию на месте и попросить сотрудника сферы обслуживания обслуживать вас на государственном языке;

- В случае отказа работника, обратиться к руководству организации или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, салона красоты, аптеки и др;

- В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные об организации (название, местонахождение, контакты субъекта);

- Пожаловаться уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua.













Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в ближайшем будущем намерен реализовать проект по финансированию курсов государственного языка для всех желающих за счет государственного и местных бюджетов

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