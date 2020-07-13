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Украинцы получат возможность учить украинский язык за счет государства, - Креминь

Языковой омбудсмен Таарас Креминь уверен, что государство должно полностью обеспечивать нормы, прописанные в "мовном законе"

сегодня, 13:52
Автор:

Екатерина Белоброва
Украинцы получат возможность учить украинский язык за счет государства, - Креминь

Назначенный на прошлой неделе Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что в ближайшем будущем намерен реализовать проект по финансированию курсов государственного языка для всех желающих за счет государственного и местных бюджетов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Так, по словам омбудсмена, именно государственная власть заинтересована в популяризации украинского языка и массовом проведении курсов.

"Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы принадлежать как  учебным заведениям, так и  органам местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан, что предусмотрено законом", - отметил Креминь.

Кроме того он добавил, что на сегодня во многих регионах страны проходят украиноязычные курсы, но они не получают никакой финансовой поддержки от государства, а преподаватели, как правило, обучают желающих на волонтерской основе.

"Но волонтёрство мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем, фактически, одну из сильнейших армий в Европе. В 2014 мы начинали с бесплатных курсов,  которые проводились на Майдане,  но с тех пор знание и популярность украинского языка остались примерно на том же уровне", - отмечает Тарас Креминь. Также он добавил, что языковой вопрос остается средством политических манипуляций в обществе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Креминь лояльно относится к суржику министра внутренних дел Арсена Авакова, так как он сам по себе важнейшая личность. 


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