За требование обслуживать на украинском языке в одном из магазинов NOVUS охрана разбила телефон покупателю

В NOVUS снова скандал из-за отказа работника переходить на украинский язык. Так Владислав Полевой сообщает у себя на страничке в социальной сети Facebook, что в ответ на просьбу его друга перейти на украинский язык в магазине NOVUS начали хамить, а затем охрана пыталась не дать возможности снять видео и сломала телефон.

Фото: Google

"На днях зашел в Новус (на Героев Сталинграда, 4а) с другом, который попросил продавщицу общаться на украинском. На что продавец не среагировала, к тому же, мы нарвались на наезд со стороны персонала. А потом еще услышали очень много неприличных слов в свой адрес. Как ни странно, сразу подбежал охранник и начал тыкать моему другу и рассказывать, что "ЗДЕСЬ ТАК РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ БУДЕШЬ, ВЫХОДИТЕ И РАЗГОВАРИВАЙТЕ СКОЛЬКО ХОТИТЕ", и выбил телефон из рук, когда мы решили записать разговор на видео", — написал Владислав.

Как сообщалось ранее, журналистам "Настоящего Времени" стало известно о том, что сеть супермаркетов NOVUS до сих пор продолжает работать в Крыму, несмотря на санкции ЕС. Среди владельцев сети — литовский бизнесмен Раймондас Туменас, а также компания StolitsaGrouр, принадлежащая известной рейдерце Владе Молчановой.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что владелица StolitsaGrouр Влада Молчанова пытается захватить один из крупнейших оптовых рынков страны "Столичный" с помощью рейдерской схемы. Делом уже занимаются правоохранители.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику.

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