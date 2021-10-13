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Жестокое убийство полицейского в Чернигове: известны новые подробности о подростках-убийцах

2 октября молодые люди жестоко избили двух полицейских, один из которых погиб

13 октября 2021, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева

Четырем жителям города Чернигова, которые есть сейчас подозреваемыми в убийстве полицейского, вручено извещение о новом подозрении. Об этом 13 октября сообщает Черниговская областная прокуратура.

Жестокое убийство полицейского в Чернигове: известны новые подробности о подростках-убийцах

Ранее четырем уже инкриминировали умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (фото МВД)

Следствие подозревает городских подростков в неоконченном покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, это - ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

По информации наблюдательного прокурорского учреждения, в ту ночь с 1 на 2 октября произошла ссора между двумя полицейскими, которые не работали, потому что находились в отпуске, и компанией молодежи, трое из которых были несовершеннолетними. Ссора закончилась дракой, копы получили телесные повреждения. Именно от них один полицейский умер прямо на улице, а второго госпитализировали.

Важно, что предварительно четырех ребят уже обвиняли в умышленном убийстве, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц - п. 12. ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Убийство полицейского в Чернигове, что известно

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в областном центре Черниговской области отстранили от выполнения своих служебных обязанностей руководителя патрульной полиции Андрея Думича и двух его замов на время, пока будет длиться следствие,  что выясняет обстоятельства убийства полицейского.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в соцсетях появился видеоролик , снятый именно в тот момент, когда толпа молодежи напала на двух черниговских полицейских в Чернигове. Здесь можно увидеть кадры, когда сюда по вызову уже прибыл патрульный экипаж.

Ранее мы писали о том, что в Чернигове убили полицейского . В областном центре Черниговщины, в районе, который носит название Масаны, неизвестные злоумышленники убили работника местной полиции.


 


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Источник: https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=306043
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