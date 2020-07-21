Захват заложников в Луцке: Максим Плохой пытается сбить полицейский коптер (ВИДЕО)

Луцкий "террорист" Максим Плохой, захвативший автобус с заложниками в Луцке, изредка отстреливается по полицейскому коптер. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Легитимный".

"Луцкий "террорист" пытается сбить полицейский коптер, который летает над автобусом. Иногда стреляет в воздух, иногда бросает гранаты", - сообщает источник.





В полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.

Ранее журналисты пообщались с террористом Максимом Плохим, который сегодня утром захватил автобус с 20 людьми в Луцке. Известно, что лучанка, находящаяся в автобусе, вышла на связь с журналистами, и сам Плохой требует максимально распространить его требования. Однако слова террориста оказались очень размытыми, а на неоднократную просьбу повторить их, преступник раздражался и напоминал свой ник в соцсетях, где якобы все есть. Также он призывал "стягивать побольше журналистов".





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