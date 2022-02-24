В Сумской области ВСУ уничтожили 15 вражеских танков (ФОТО)

Сегодня, 24 февраля, Российская Федерация начала вторжение на украинские территории и ударила, в первую очередь, по военных объектах. Сейчас обострение наблюдается в Сумской области, но ВСУ дают отпор и защищают территорию.

На Сумщине ВСУ сожгли 15 танков РФ (фото из открытых источников)

На Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ появилась, информация, что в районе Глухова (Сумская область) украинские военнослужащие уничтожили 15 вражеских танков Т-72, применив ПТРК "Javelin".

Очевидцы сообщают, что на танках — флаги Российской Федерации, а на нашивках военных — красные звезды.





Напомним, украинская армия начала применять производящиеся в Турции беспилотники. Благодаря применению "Байрактаров" удалось остановить наступление танков врага в районе Путивля (Сумская область). Также украинская армия приостановила наступление вражеских танков в районе Путивля. Все еще точат бои под Геническом, Скадовском и Чаплинкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, есть две тактические цели России относительно захвата украинского государства. Это — захватить часть наших территорий и нанести удар по руководству Украины. Как отметил Михаил Подоляк, то, что есть сейчас – это попытка дестабилизации ситуации в крупных городах.

Читайте также, что одной из ключевых задач для России есть дестабилизировать ситуацию в городах-миллионниках — Киеве и Харькове. Итогом военных действий Кремля есть попытка поставить во главе Украины марионеточных лидеров, которые будут полностью подотчетны Кремлю. Смена власти в Украине поможет Кремлю вернуть страну в сферу своего влияния.

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