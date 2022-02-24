В Сумской области ВСУ уничтожили 15 вражеских танков (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
24 февраля, Российская Федерация начала вторжение на украинские территории и
ударила, в первую очередь, по военных объектах. Сейчас обострение наблюдается в
Сумской области, но ВСУ дают отпор и защищают территорию.
На Сумщине ВСУ сожгли 15 танков РФ (фото из открытых источников)
На
Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ появилась, информация, что в районе
Глухова (Сумская область) украинские военнослужащие уничтожили 15 вражеских
танков Т-72, применив ПТРК "Javelin".
Очевидцы сообщают, что на танках — флаги Российской Федерации, а на нашивках военных — красные звезды.
Напомним,
украинская армия начала применять производящиеся в Турции беспилотники.
Благодаря применению "Байрактаров" удалось остановить наступление
танков врага в районе Путивля (Сумская область). Также украинская армия
приостановила наступление вражеских танков в районе Путивля. Все еще точат бои
под Геническом, Скадовском и Чаплинкой.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что по словам советника главы Офиса
президента Украины Михаила Подоляка, есть две тактические цели России
относительно захвата украинского государства. Это — захватить часть наших
территорий и нанести удар по руководству Украины. Как отметил Михаил Подоляк,
то, что есть сейчас – это попытка дестабилизации ситуации в крупных городах.
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также, что одной из ключевых задач для России есть дестабилизировать ситуацию в
городах-миллионниках — Киеве и Харькове. Итогом военных действий Кремля есть
попытка поставить во главе Украины марионеточных лидеров, которые будут
полностью подотчетны Кремлю. Смена власти в Украине поможет Кремлю вернуть
страну в сферу своего влияния.
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