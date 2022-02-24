ВСУ использует турецкие "Байрактары": как Украина дает отпор противникам (ВИДЕО)

Украинская армия начала применять производящиеся в Турции беспилотники. Благодаря применению "Байрактаров" удалось остановить наступление танков врага в районе Путивля. Об этом сообщают в Минобороны.

Беспилотники уничтожили вражескую технику (фото из открытых источников)

Также в Министерстве обороны сообщили, что "Байрактары" используют во время Черноморской операции.

Враг хотел пересечь границу Украины на танках и на бронетехнике в направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина). Но во время наступления окупанты получили потери, в частности, уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль.

Также украинская армия приостановила наступление вражеских танков в районе Путивля. Все еще точат бои под Геническом, Скадовском и Чаплинкой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что еще одна группа солдат РФ взята в плен. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook рассказал о пленении солдат ВС РФ. По его словам, тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Но украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор противнику. Сегодня Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали военнослужащие вооруженных сил РФ. По словам высокопоставленного чиновника, наши войска дают достойный отпор врагу, который пытается прорвать линию обороны. Следовательно, украинские бойцы снова взяли в плен военных РФ. Военные продолжают защищать украинскую землю и давать отпор оккупантам.





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