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В Ровно произошла массовая потасовка на заседании горсовета: экснардепа забрали в больницу (ВИДЕО)

В драке приняли участие около 20 человек

сегодня, 16:08
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 21 февраля, во время заседания городского совета Ровно произошла массовая драка. Митингующие подрались с депутатами-свободовцами. Экснардеп Олег Осуховский был госпитализирован. Все остальные участники в медицинской помощи не нуждались. Об этом говорится на сайте "Общественного", передает портал "Комментарии".

В Ровно произошла массовая потасовка на заседании горсовета: экснардепа забрали в больницу (ВИДЕО)

Драка в Ровенском горсовете. Фото с сайта Rivne1

В Ровно созвали внеочередную сессию городского совета по решению вопроса с территориальной обороной. Однако на заседание пришли работники городской больницы – в следующем месяце у главного врача истекает контракт и вероятно есть другие кандидаты на эту должность. Когда к трибуне вышел один из врачей, решивший защитить действующего руководителя больницы, неизвестные начали стычку с депутатами от ВО "Свободы". Один из них – экснардеп Олег Осуховский – ныне находится в медучреждении. По информации СМИ, ему накладывают швы на разбитую бровь.

"Пожалуйста, не превращайте сессию в цирк", — просил всех присутствующих, во время потасовки, мєр.

После того, как драка закончилась, депутаты ушли на перерыв, поскольку полиция начала проведение следственных действий.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине планируется ослабление карантинных ограничений: в Кабмине озвучили подробности. Согласно прогнозам, в марте эпидемическая ситуация в Украине станет стабилизироваться. Премьер-министр Украины поручил Министерству здравоохранения провести анализ карантинных правил по рекомендации стран Евросоюза и при необходимости изменить требования, которые будут действовать после 31 марта в "зеленых" и "оранжевых" зонах эпиднебезопасности с учетом весенне-летнего периода.

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Источник: https://suspilne.media/209042-u-rivneradi-pid-cas-zasidanna-stalas-bijka-so-potrapilo-na-video/
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