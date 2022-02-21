logo

BTC/USD

37596.18

ETH/USD

2605.93

LTC/USD

108.09

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Минобороны РФ уже сообщили о якобы вторжении украинских войск в Россию, заявив о погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны РФ уже сообщили о якобы вторжении украинских войск в Россию, заявив о погибших

Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Кремль через подконтрольные медиа принялся распространять информацию о сегодняшнем бое российских военных с украинскими военными, которые якобы пытались прорваться через границу в Ростовскую область. Сообщается о том, что в бою погибло пять человек, две украинские боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены. Как передает портал "Комментарии", информация активно распространяется такими изданиями, как "РБК", "ТАСС", "РИА Новости", которые ссылаются на пресс-службу Южного военного округа России.

В Минобороны РФ уже сообщили о якобы вторжении украинских войск в Россию, заявив о погибших

Граница РФ. Фото: DW

Российские СМИ рассказывают, что бой состоялся сегодня с утра, называют пытавшихся прорваться в Ростовскую область украинских военных диверсантами, которые в бою были ликвидированы российскими военными.

Также сообщается, что после того, как диверсионные группы провалили поставленные задачи, был очередной прорыв ВСУ уже с использованием БМП. По информации российских СМИ военную технику удалось якобы подбить. 

Российские СМИ также сообщают, что встретили диверсантов российские пограничники, которые после того, как развязался бой попросили российских военных прийти на подмогу.   

Отметим, на такое заявление российской пропаганды, которое не базируется ни на каких конкретных фактах уже отреагировало агентство Reuters, где, ссылаясь на заявления украинских пограничников, заявили, что это сообщение фейк, подчеркнув, что в Ростовской области не было украинских войск и не было попытки прорваться через границу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в "Слуге народа" просят западных партнеров и союзников не тянуть с санкциями, положив конец шантажу российского президента Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/621389849a794724e81ee873?from=from_main_1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!