В Минобороны РФ уже сообщили о якобы вторжении украинских войск в Россию, заявив о погибших

Кремль через подконтрольные медиа принялся распространять информацию о сегодняшнем бое российских военных с украинскими военными, которые якобы пытались прорваться через границу в Ростовскую область. Сообщается о том, что в бою погибло пять человек, две украинские боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены. Как передает портал "Комментарии", информация активно распространяется такими изданиями, как "РБК", "ТАСС", "РИА Новости", которые ссылаются на пресс-службу Южного военного округа России.

Граница РФ. Фото: DW

Российские СМИ рассказывают, что бой состоялся сегодня с утра, называют пытавшихся прорваться в Ростовскую область украинских военных диверсантами, которые в бою были ликвидированы российскими военными.

Также сообщается, что после того, как диверсионные группы провалили поставленные задачи, был очередной прорыв ВСУ уже с использованием БМП. По информации российских СМИ военную технику удалось якобы подбить.

Российские СМИ также сообщают, что встретили диверсантов российские пограничники, которые после того, как развязался бой попросили российских военных прийти на подмогу.

Отметим, на такое заявление российской пропаганды, которое не базируется ни на каких конкретных фактах уже отреагировало агентство Reuters, где, ссылаясь на заявления украинских пограничников, заявили, что это сообщение фейк, подчеркнув, что в Ростовской области не было украинских войск и не было попытки прорваться через границу.

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