В Украине планируют ослабление карантинных ограничений: в Кабмине озвучили подробности

В планах украинского Правительства внести изменения в карантинные ограничения в "оранжевых" и "зеленых" зонах в весенний и летний период. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал на селекторном совещании, передает издание РБК-Украина.

В Украине планируют ослабление карантинных ограничений - фото из открытых источников

Премьер-министр Украины поручил Министерству здравоохранения провести анализ карантинных правил по рекомендации стран ЕС и, при необходимости, изменить требования, которые будет необходимо соблюдать после 31 марта в "зеленых" и "оранжевых" зонах эпидопасности с учетом весенне-летнего периода.

Денис Шмыгаль отметил, что ряд стран Европы уже ослабляет карантинные ограничения для путешественников. Согласно прогнозам, в марте эпидемическая ситуация в Украине начнет стабилизироваться.

"Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", — сказал премьер.

Отмечается, что по данным Минздрава, впервые за последние четыре недели число заболевших коронавирусом в стране составило меньше 200 тысяч на протяжении недели. В частности, на прошлой неделе обнаружили 191 тысячу инфицированных ковидом, что на 19% ( на 43 тысячи) меньше, если сравнивать с предыдущей неделей.

Кроме того, в Украине наблюдается и снижение количество госпитализаций. За прошедшую неделю оно составило 20 тысяч пациентов. Такой показатель на 4 тысячи меньше, чем на неделю раньше.

Напомним, что в ВОЗ сделали неутешительный прогноз касаемо пандемии коронавируса в мире.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в Украине зафиксировали более заразный подвид мутации "Омикрон".

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