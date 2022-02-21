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В Украине планируют ослабление карантинных ограничений: в Кабмине озвучили подробности

Согласно прогнозам, в марте эпидемическая ситуация в Украине начнет стабилизироваться

сегодня, 15:00
Автор:

Елизавета Черных
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В планах украинского Правительства внести изменения в карантинные ограничения в "оранжевых" и "зеленых" зонах в весенний и летний период. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал на селекторном совещании, передает издание РБК-Украина. 

В Украине планируют ослабление карантинных ограничений: в Кабмине озвучили подробности

В Украине планируют ослабление карантинных ограничений - фото из открытых источников

Премьер-министр Украины поручил Министерству здравоохранения провести анализ карантинных правил по рекомендации стран ЕС и, при необходимости, изменить требования, которые будет необходимо соблюдать после 31 марта в "зеленых" и "оранжевых" зонах эпидопасности с учетом весенне-летнего периода. 

Денис Шмыгаль отметил, что ряд стран Европы уже ослабляет карантинные ограничения для путешественников. Согласно прогнозам, в марте эпидемическая ситуация в Украине начнет стабилизироваться.

"Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", — сказал премьер. 

Отмечается, что по данным Минздрава, впервые за последние четыре недели число заболевших коронавирусом в стране составило меньше 200 тысяч на протяжении недели. В частности, на прошлой неделе обнаружили 191 тысячу инфицированных ковидом, что на 19% ( на 43 тысячи) меньше, если сравнивать с предыдущей неделей. 

Кроме того, в Украине наблюдается и снижение количество госпитализаций. За прошедшую неделю оно составило 20 тысяч пациентов. Такой показатель на 4 тысячи меньше, чем на неделю раньше. 

Напомним, что в ВОЗ сделали неутешительный прогноз касаемо пандемии коронавируса в мире. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в Украине зафиксировали более заразный подвид мутации "Омикрон". 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-gotovit-oslablenie-karantinnyh-ogranicheniy-1645444872.html
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