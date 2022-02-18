В Украине зафиксировали более заразный подвид мутации "Омикрон": подробности

По словам замминистра здравоохранения Украины, главного санврача страны Игоря Кузина, в Украине есть единичные случаи инфицирования новым вариантом коронавирусной мутации "Омикрон" - BA.2. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление чиновника.

В Украине зафиксировали более заразный подвид мутации "Омикрон" - фото из открытых источников

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 — да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство...", — отметил Кузин.

Главный санитарный врач также добавил, что сегодня этот вариант не фиксируется массово. В основном ним заражены люди, которые возвращаются в Украину из других стран.

Вариант "Омикрона" BA.2. уже получил название "невидимый", в связи с тем, что он не имеет генетического маркера, который использовался учеными для отличия вида BA.1 от ранее доминирующей мутации "Дельта".

Ученые из Дании, по результатам исследований, сделали вывод, что BA.2. является более заразным, чем "Омикрон" BA.1.

При этом, по предварительным данным, существующие вакцины против коронавируса способны защитить и от этого варианта мутации.

Отметим, что Вирус BA.2 – подвариант штамма коронавируса "Омикрон"– не просто распространяется быстрее, чем его дальний родственник, он также может вызвать более серьезные заболевания. BA.2 сильно мутирован по сравнению с оригинальным вирусом. Он также имеет десятки измененных генов, отличающихся от оригинального штамма "Омикрон", что делает его таким же отличным от последнего пандемического вируса, как альфа-, бета-, гамма- и дельта-варианты друг от друга.

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