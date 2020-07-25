В Полтавской области продолжаются поиски Романа Скрипника

Сотрудники полиции до сих пор продолжают искать "полтавского террориста" Романа Скрипника. Об этом пишет издание "Полтавщина".



Так,СМИ со ссылкой на данные полиции пишет, что сейчас более 500 человек задействованы в оперативных мероприятиях. Ищут предполагаемого преступника, используя приборы ночного видения и квадрокоптеры.

Штаб по поискам расположился рядом с селом Великий Байрак, где и сосредоточены поиски. Директора департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где и может скрываться злоумышленник.

Сотрудники полиции обращают внимание местных жителей на то, что самостоятельно не стоит задерживать Скрипника, так как у него могут быть проблемы с психикой и сложно предположить, что он может сделать.

Более подробно в полиции не рассказывают о ходе операции по задержанию "полтавского террориста", так как это может навредить следствию.

Ранее "Комментарии" писали, что утром 23 июля общественность всколыхнула новость о еще одном захвате заложников. На этот раз события разворачивались в Полтаве, где 32-летний местный житель Роман Скрипник, пытаясь сбежать от копов после угона авто, достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Вскоре произошел обмен: первого заложника Скрипник отпустил, а вместо него взял полковника Виталия Шияна и уехал с ним на полицейском ВАЗ-2115 в направлении Киева.

Единственным требованием захватчика было освобождение его от уголовной ответственности. Скрипник был неоднократно судим за торговлю наркотиками, мошенничество, кражи и прочие преступления и очень не хотел попасть за решетку снова. Впрочем, в полиции сразу заявили, что его требования невыполнимы - переговоры вел сам заложник Виталий Шиян. По состоянию на 15:00 преступник отпустил полковника, а сам скрылся в лесу Решетиловского района.

Правоохранители обещают финансовое вознаграждение тем, кто поможет поймать полтавского террориста Романа Скрипника. 32-летний мужчина уже объявлен в розыск, а ориентировки на него все отделения полиции получат с минуты на минуту. Информации о том, вооружен ли Скрипник, у полицейских нет.

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