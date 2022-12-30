logo

BTC/USD

16643.48

ETH/USD

1201.70

LTC/USD

66.78

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Польше с особой жестокостью убили украинца: виновных не нашли
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше с особой жестокостью убили украинца: виновных не нашли

На данный момент поисками злоумышленников занимаются местные правоохранители, однако у них нет абсолютно никаких "зацепок".

сегодня, 00:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

В польском городе Острув-Мазовецка (Мазовецкое воеводство) в съемной квартире был обнаружен труп уроженца Украины с множественными проникающими ножевыми ранениями.

В Польше с особой жестокостью убили украинца: виновных не нашли

Полиция Польши/Pixabay

Как оказалось, мужчина уже несколько лет работал и проживал на территории Польши. Сообщается, что тело было очень "обезображено и изуродовано", то есть мужчину убивали с особой жестокостью при помощи холодного оружия. На теле 55-летнего украинца эксперты насчитали десятки проникающих колото-резаных ранений, которые оказались не совместимы с жизнью. Известно, что мужчина работал на одном из местных молочных предприятий.

На месте происшествия работали сотрудники криминальной полиции и следователи окружной прокуратуры города.

К сожалению, на данный момент злоумышленники задержаны не были. У копов даже нет подозреваемых по делу. 

Причины и обстоятельства этого зверского убийства устанавливаются. По данному факту проводится расследование, информирует издание rmf24.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в английском ночном клубе зарезали футболиста прямо на танцполе (ФОТО). Ночной клуб был настолько переполнен посетителями, что сразу даже никто не понял, что молодой парень истекает кровью и ему нужна помощь.

Читайте также: Русскоговорящая женщина зверски убила в Израиле свою подругу (ФОТО). Убитой было нанесено более 50 ножевых ранений. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в США роботы-полицейские будут убивать людей: подробности. В Сан-Франциско были введены новые правила, согласно которым роботы-полицейские смогут использоваться для ликвидации людей. Данное решение стало поистине беспрецедентным.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!