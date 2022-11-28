В США роботы-полицейские будут убивать людей: подробности

На днях стало известно о том, что в Сан-Франциско (США) были введены новые протоколы, которые позволят правоохранителям использовать роботов-полицейских для убийства людей. Это будет возможно только в том случае, когда у копов не будет другого выбора. Об этом сообщает Independent.

Робот-полицейский/ Фото: Independent

Изначально предполагалось, что роботы, которые находятся на службе у полицейских, ни в коем случае не могут ликвидировать людей. Законодатели пытались ввести жесткий мораторий на убийство роботами-полицейскими людей, однако позже данное положение было пересмотрено.

"Роботы-полицейские никогда не должны использоваться в качестве средства применения силы против людей" — именно так гласило первоначальное руководство.

Однако сейчас правоохранители решили убрать данный пункт и наделить роботов наивысшими полномочиями. В отредактированном руководстве по использованию роботов-полицейских появился пункт о том, что машины будут использоваться в качестве смертоносной силы "только тогда, когда риск гибели офицеров или гражданских лиц неизбежен или перевешивает любой другой вариант доступный SFPD".

Таким образом роботы-полицейские смогут использоваться в Сан-Франциско для ликвидации людей, приступивших закон. Это решение вызвало большой резонанс в обществе и множественные обсуждения. Люди опасаются того, что роботы могут быть использованы неправомерно и доказать их "оплошность" будет невозможно.

Стоит отметить, что данное решение станет первым случаем, когда роботам будет дано разрешение на применение смертоносной силы по отношению к людям. Сейчас у полицейских в распоряжении нет роботов, которые могли бы быть использованы в качестве оружия, однако копы из Сан-Франциско имеют доступ к роботу-полицейскому модели Remotec F5A.

Именно эта модель была задействована в спецоперации по ликвидации снайпера в 2016 году в Далласе. Тогда к роботу прикрепили взрывчатку и использовали его, чтобы убить снайпера, который застрелил пятерых офицеров.

Законопроект о разрешении применять роботов-полицейских в качестве оружия против людей будет рассмотрен на следующей недел.

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