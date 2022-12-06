Русскоговорящая женщина зверски убила в Израиле свою подругу (ФОТО)

Зверское убийство произошло около трех лет назад, 15 января 2020 года, на улице ха-Галиль в Кармиэле, что в Израиле. Только лишь на днях судебный процесс был завершен, а убийца услышала приговор.

Нож в крови/ Фото из открытых источников

Сообщается, что 4 декабря 2022 года, окружной суд Хайфы приговорил к 23 годам тюрьмы 32-летнюю Дину Злотник, которую признали виновной в жестоком убийстве ее лучшей подруги 32-летней Шошаны Меншировой. Кроме этого, преступницу суд обязал выплатить родным убитой компенсацию в размере 150.000 шекелей или более 44 тысяч долларов США.





Из материалов дела следует, что Дина Злотник и Шошана Менширова знали друг друга с детства и были подругами. Девушки проживали в Кармиэле. В тот роковой вечер подруги отдыхали в квартире Маншировой — они употребляли алкогольные напитки и переписывались с мужчинами. В какой-то момент Дина заподозрила, что Шошана общается с ее бывшим возлюбленным и собирается с ним встретиться. Девушке это очень не понравилось и она начала кричать на подругу, сказав чтобы последняя не смела заводить роман с ее экс-бойфрендом. На почве ревности между девушками внезапно вспыхнула ссора, которая переросла в серьезный конфликт. В какой-то момент Злотник схватила кухонный нож и начала наносить своей подруге множественные ранения. Всего на теле жертвы правоохранители обнаружили более 50 колото-резаных ран.





Стоит отметить, что Злотник с особой жестокостью колола ножом женщину в область шеи, головы и лица, а также грудной клетки, ног и рук. Эксперты сообщали, что у убитой были изрезаны глаза, щеки, подбородок и нос. Шошана умерла именно от ножевых ранений в область шеи, которые оказались не совместимыми с жизнью.

После убийства Злотник нанесла себе несколько порезов и решила списать произошедшее на самооборону — она пыталась доказать судьям, что просто защищалась от нападения Меншировой, однако это оказалось ложью.

Соседи убитой ранним утром слышали крики и звуки борьбы в квартире Шошаны, а затем на лестничную клетку вышла сама Злотник с окровавленными руками и попросила вызвать полицию, признавшись окружающим в содеянном.

Теперь Злотник предстоит провести за решеткой 23 года. Через 13 лет она сможет подать прошение о помиловании.

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