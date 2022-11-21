В США произошло массовое загадочное убийство студентов: шокирующие подробности (ВИДЕО, ФОТО)



















В момент убийства в доме находилось двое девушек, которые крепко спали и по их словам, "абсолютно ничего не слышали". Именно одна из них позвонила около 12.00 по номеру 911 и сообщила о том, что в доме, который они арендуют со своими друзьями "был обнаружен человек без сознания".

Убийство студентов в США/ABC News

Прибывшие на вызов копы, к своему удивлению, обнаружили в доме четыре трупа с ножевыми ранениями. Причины и обстоятельства произошедшего, на данный момент, так и не были установлены.





Так, в воскресенье, 13 ноября, полиции городка Москоу (штат Айдахо) поступило сообщение о том, что в доме, который снимают пятеро студенток был "обнаружен человек без сознаний". Приехавшие полицейские с ужасом обнаружили в помещении четыре трупа — троих студенток и парня одной из убитых. На их телах виднелись ножевые ранения, а все убитые лежали в своих кроватях, то есть во время нападения они крепко спали.

По информации полицейских, удары наносились большим ножом с фиксированным лезвием. Также сообщается, что на телах убитых не обнаружены следы сексуального насилия, из дома ничего не пропало, а следы взлома отсутствуют. Орудие убийства найдено не было.





Следователи предполагают, что убийство было совершено ранним утром 13 ноября, однако подозреваемых по делу нет.

На днях полицейские сделали сенсационное заявление: в момент убийства в доме действительно находились две выжившие девушки. Одна из них и позвонила на номер 911 в воскресенье, однако она не смогла внятно объяснить, что произошло и сколько людей находится в доме. Кроме этого, убийство произошло ранним утром, а звонок был осуществлен лишь в обед.

Жертвами жестокого убийства стали: 20-летний Итан Чапин из штата Вашингтон; 21-летняя Мэдисон Моген из Айдахо; 20-летняя Ксана Кернодл из Аризоны и 21-летняя Кейли Гонсалвес из Айдахо.

Накануне трагедии, четверо убитых отправились отдыхать. Девушки Мэдисон и Кейли гуляли в баре в центре городка, а Ксана и Итан, которые встречались, были на вечеринке у друзей. Все они вернулись около 1.45 ночи, что зафиксировали камеры наблюдения. Что же произошло в доме после — остается неизвестным.





Стоит отметить, что в Москоу проживает большое количество студентов, так как здесь располагается Университет Айдахо. Все убитые были студентами и снимали дом неподалеку от университетского кампуса.



В городке живет около 25 000 человек, а в университете обучается 11 000 студентов. Местные жители и студенты напуганы и уверены в том, что убийца живет рядом с ними, ведь преступник найден так и не был, а у полиции нет никаких зацепок. Многие покидают городок и переводятся на дистанционное обучение до конца расследования. Администрация Университета, в свою очередь, ввела дополнительные меры безопасности, но это не снизило напряжение среди студентов. Отмечается, что в Москоу не было зафиксировано ни одного убийства за последнее десятилетие.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Польше украинец изрезал ножом бывшую сожительницу. В результате произошедшего, женщина получила глубокие ранения и была отправлена каретой скорой помощи в лечебное учреждение в Познане.









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