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В английском ночном клубе зарезали футболиста прямо на танцполе (ФОТО)

Ночной клуб был настолько переполнен посетителями, что сразу даже никто не понял, что молодой парень истекает кровью и ему нужна помощь.

сегодня, 02:35
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Автор:

Анна Нестерова

На днях в популярном ночном клубе под названием The Crane, который расположен в Дигбете (Англия), произошло шокирующее убийство. 

В английском ночном клубе зарезали футболиста прямо на танцполе (ФОТО)

Нож в крови/ Фото из открытых источников

Так, сообщается о том, что поздней ночью в заведении произошла потасовка между двумя компаниями. В ходе конфликта, который быстро перерос в драку, смертельное ножевое ранения получил молодой парень. Стоит отметить, что в переполненном ночном клубе даже никто сразу и не обратил внимание на истекающего кровью молодого человека. 

В английском ночном клубе зарезали футболиста прямо на танцполе (ФОТО) - фото 2

Лишь спустя какое-то время на место происшествия были вызваны медики и правоохранители. К сожалению, к тому времени пострадавший скончался от ножевых ранений.

Как оказалось, в ночном клубе был убит подающий надежды молодой 23-летний футболист Коди Фишер, который играл за футбольный клуб "Стратфорд Таун", выступающий в Центральном Премьер-дивизионе Южной лиги. Также он играл за "Бромсгроув Спортинг".

В тот роковой вечер Коди пришел в клуб с друзьями. Внезапно у него возник конфликт с другим посетителем клуба, который вел себя агрессивно. В конечном итоге молодой парень получил смертельные ножевые ранения и скончался на месте происшествия.

В английском ночном клубе зарезали футболиста прямо на танцполе (ФОТО) - фото 3

Очевидцы трагедии, которые пожелали остаться анонимными, заявили СМИ о том, что охрана клуба практически не досматривала посетителей и каждый мог пронести с собой оружие.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. По данному факту проводится расследование, информирует MailOnline.

Ранее "Комментарии" писали о том, что мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+). Пострадавшему понадобилась экстренна медицинская помощь, так как он потерял много крови. Мужчина до сих пор находится в шоке от произошедшего.

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В английском ночном клубе зарезали футболиста прямо на танцполе (ФОТО) - фото 4




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