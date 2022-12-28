logo

BTC/USD

16711.40

ETH/USD

1213.01

LTC/USD

68.40

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+)

Пострадавшему понадобилась экстренна медицинская помощь, так как он потерял много крови. Мужчина до сих пор находится в шоке от произошедшего.

сегодня, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

На днях в английском городе Олдершот (графство Хэмпшир) произошел вопиющий инцидент. Так, 33-летняя женщина-курьер Deliveroo набросилась на 34-летнего клиента и откусила ему большой палец. Кроме этого агрессивная доставщица повредила артерию, из-за чего пострадавший потерял очень много крови.

Мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+)

Травма пальца/Фото из открытых источников

Сообщается, что местный житель Стивен Дженкинсон заказал пиццы от Pizza Express через доставку Deliveroo. Однако, курьер долгое время не могла найти дом клиента, а затем разозлилась на то, что мужчина не смог назвать ей код для подтверждения заказа, так как он оставил телефон дома. Дженкинсон предложил забрать пиццу и отнести ее в дом, а затем выйти к курьеру с телефоном, однако такой вариант не устроил доставщицу.

По словам пострадавшего, женщина начала кричать и бросаться на него. Стивен попытался отодвинуть от себя агрессивную доставщицу рукой, однако в этот момент он получил сильный укус — женщина откусила ему большой палец на руке и повредила артерию.

Мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+) - фото 2

На крики Стивена выбежали соседи, которые и задержали агрессивную доставщицу, которая пыталась скрыться на велосипеде. Прибывшие на вызов копы арестовали женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и выпустили ее под залог до марта 2023 года.

Пострадавшего доставили в больницу, однако пришить обратно палец врачам не удалось. Стивену предстоит сложная операция, во время которой специалисты попробуют трансплантировать часть пальца ноги пациента на место откушенного пальца руки. 

"Это разрушило мою жизнь, ведь я сантехник и газовый инженер. Я не знаю, как я смогу продолжать свою работу без большого пальца", заявил Стивен.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США произошло массовое загадочное убийство студентов: шокирующие подробности (ВИДЕО, ФОТО). Молодые люди были обнаружены зарезанными в собственных кроватях. Преступник продолжает разгуливать на свободе.

Читайте также: В Канаде произошел массовый расстрел людей: первые подробности (ФОТО). Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследованием данной трагедии занимается Отдел специальных расследований Онтарио.

Мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+) - фото 3



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!