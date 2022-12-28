Мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+)

На днях в английском городе Олдершот (графство Хэмпшир) произошел вопиющий инцидент. Так, 33-летняя женщина-курьер Deliveroo набросилась на 34-летнего клиента и откусила ему большой палец. Кроме этого агрессивная доставщица повредила артерию, из-за чего пострадавший потерял очень много крови.

Травма пальца/Фото из открытых источников

Сообщается, что местный житель Стивен Дженкинсон заказал пиццы от Pizza Express через доставку Deliveroo. Однако, курьер долгое время не могла найти дом клиента, а затем разозлилась на то, что мужчина не смог назвать ей код для подтверждения заказа, так как он оставил телефон дома. Дженкинсон предложил забрать пиццу и отнести ее в дом, а затем выйти к курьеру с телефоном, однако такой вариант не устроил доставщицу.

По словам пострадавшего, женщина начала кричать и бросаться на него. Стивен попытался отодвинуть от себя агрессивную доставщицу рукой, однако в этот момент он получил сильный укус — женщина откусила ему большой палец на руке и повредила артерию.





На крики Стивена выбежали соседи, которые и задержали агрессивную доставщицу, которая пыталась скрыться на велосипеде. Прибывшие на вызов копы арестовали женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и выпустили ее под залог до марта 2023 года.

Пострадавшего доставили в больницу, однако пришить обратно палец врачам не удалось. Стивену предстоит сложная операция, во время которой специалисты попробуют трансплантировать часть пальца ноги пациента на место откушенного пальца руки.

" Это разрушило мою жизнь, ведь я сантехник и газовый инженер. Я не знаю, как я смогу продолжать свою работу без большого пальца", заявил Стивен.

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